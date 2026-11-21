Класичний "Олів'є" з вареною ковбасою десятиліттями залишається головним символом зимових свят, проте навіть найулюбленіший рецепт із часом приїдається. Заміна лише 1 базового інгредієнта здатна кардинально оновити звучання знайомої страви, зробити її легшою, кориснішою або перетворити на вишукану ресторанну закуску без кардинальної зміни складу овочів.

Існує 10 перевірених альтернатив магазинній ковбасі, які ідеально поєднуються з картоплею, яйцями, зеленим горошком та огірками.

Птиця та дієтичне м'ясо для легшого смаку

Куряче філе

Найпростіший і найбільш делікатний варіант, який не перебиває смак інших продуктів. Філе краще запекти у фользі або відварити в ароматному бульйоні й повністю охолодити перед нарізанням, щоб волокна не розпадалися, а саму страву можна заправити сумішшю майонезу та густого грецького йогурту.

Філе індички

Індичка має виразніший м'ясний смак і щільнішу текстуру, ніж курка, тому ідеально тримає форму кубиків. Запечіть шматок грудки з дрібкою паприки та чорного перцю, охолодіть і додайте до овочевої основи.

Копчена курка

Якщо хочеться яскравого димного аромату без зайвої мороки з варінням, візьміть копчене філе або м'ясо зі стегна. Оскільки копченості вже містять багато солі, досолювати салат варто лише після повного перемішування всіх компонентів.

Звичайний "Олівʼє" можна перетворити на шедевр / Фото "Рецепти салатів"

Насичені м'ясні делікатеси для святкової подачі

Відварна яловичина або телятина

Нежирний шматок яловичини робить салат максимально ситним і наближає його до автентичної старовинної рецептури. Варіть м'ясо до повної м'якості, остудіть прямо в бульйоні для збереження соковитості й поєднуйте з класичними бочковими солоними огірками.

Домашня буженина

Запечена зі спеціями та часником свинина чи яловичина дарує салату пряний святковий аромат. Щоб страва не вийшла занадто важкою, обирайте нежирну вирізку та зменште кількість майонезу приблизно на 1/3.

На Prom можна знайти кухонні ножі, обробні дошки, салатниці та інше приладдя для приготування й подачі олів’є. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне для святкового столу можна знайти в одному місці.

Яловичий язик

Справжній делікатес із ніжною текстурою, який перетворює звичайний салат на вишукану банкетну страву. Відварений до м'якості, очищений від шкірки та охолоджений язик нарізають акуратними кубиками й додають до традиційного набору овочів.

Риба, морепродукти та оригінальні варіанти

Червона риба

Слабосолений або запечений лосось чи форель створюють несподіваний, але напрочуд гармонійний дует із відвареною картоплею та яйцями. У такому варіанті мариновані огірки краще замінити свіжими, додати трохи кропу й обережно перемішати інгредієнти, щоб не пошкодити ніжні шматочки філе.

Креветки

Відварені та повністю охолоджені очищені креветки роблять салат легким і свіжим. Дрібні морепродукти кладуть цілими, великі розрізають на 2 – 3 частини, а заправку додають перед самою подачею разом зі свіжим огірком та зеленою цибулею.

Печериці або лісові гриби

Для ситного варіанту без м'яса підійдуть обсмажені до золотистості й повністю охолоджені печериці або мариновані білі гриби, попередньо відкинуті на сито від зайвої рідини.

Твердий сир або запечений тофу

Кубики витриманого чи копченого твердого сиру додають салату приємної вершкової насиченості, а попередньо підсушений і запечений зі спеціями тофу дозволяє приготувати повноцінний рослинний варіант улюбленої страви.