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Существует 10 проверенных альтернатив магазинной колбасе, которые идеально сочетаются с картофелем, яйцами, зеленым горошком и огурцами.

Птица и диетическое мясо для более легкого вкуса

Куриное филе

Самый простой и нежный вариант, который не перебивает вкус других продуктов. Филе лучше запечь в фольге или отварить в ароматном бульоне и полностью остудить перед нарезкой, чтобы волокна не распадались, а само блюдо можно заправить смесью майонеза и густого греческого йогурта.

Филе индейки

У индейки более выраженный мясной вкус и более плотная текстура, чем у курицы, поэтому она идеально держит форму кубиков. Запеките кусок грудки с щепоткой паприки и черного перца, остудите и добавьте к овощной основе.

Копченая курица

Если хочется яркого дымного аромата без лишней мороки с варкой, возьмите копченое филе или мясо из бедра. Поскольку копчености уже содержат много соли, досаливать салат стоит только после полного перемешивания всех компонентов.

Обычный "Оливье" можно превратить в шедевр / Фото "Рецепты салатов"

Насыщенные мясные деликатесы для праздничного стола

Отварная говядина или телятина

Нежирный кусок говядины делает салат максимально сытным и приближает его к аутентичной старинной рецептуре. Варите мясо до полной мягкости, остудите прямо в бульоне для сохранения сочности и сочетайте с классическими бочковыми солеными огурцами.

Домашняя буженина

Запеченная со специями и чесноком свинина или говядина придает салату пряный праздничный аромат. Чтобы блюдо не получилось слишком тяжелым, выбирайте нежирную вырезку и уменьшите количество майонеза примерно на 1/3.

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Говяжий язык

Настоящий деликатес с нежной текстурой, который превращает обычный салат в изысканное банкетное блюдо. Отварной до мягкости, очищенный от кожицы и охлажденный язык нарезают аккуратными кубиками и добавляют к традиционному набору овощей.

Рыба, морепродукты и оригинальные варианты

Красная рыба

Слабосоленый или запеченный лосось или форель создают неожиданный, но удивительно гармоничный дуэт с отварным картофелем и яйцами. В таком варианте маринованные огурцы лучше заменить свежими, добавить немного укропа и аккуратно перемешать ингредиенты, чтобы не повредить нежные кусочки филе.

Креветки

Отварные, полностью охлажденные и очищенные креветки делают салат легким и свежим. Мелкие морепродукты кладут целыми, большие разрезают на 2 – 3 части, а заправку добавляют перед самой подачей вместе со свежим огурцом и зеленым луком.

Шампиньоны или лесные грибы

Для сытного варианта без мяса подойдут обжаренные до золотистого цвета и полностью остывшие шампиньоны или маринованные белые грибы, предварительно отцеженные на сито от лишней жидкости.

Твердый сыр или запеченный тофу

Кубики выдержанного или копченого твердого сыра придают салату приятную сливочную насыщенность, а предварительно подсушенный и запеченный со специями тофу позволяет приготовить полноценный растительный вариант любимого блюда.