Листя є, а помідори не ростуть: ось що робити з поширеною проблемою дачників

Звісно, дачники не садять помідори заради листя – і саме тому так неприємно, коли на рослинах не зав'язується жодного плода. Особливо важко зрозуміти, в чому ж проблема, коли решта рослини виглядає цілком здоровою.

Якщо ваші кущі помідорів цього року виросли неймовірно пишними, але зав'язали дуже мало томатів, або ж не зав'язали взагалі, ви не одні. Це досить поширена проблема дачників, і не всі знають, як з нею боротися, пише Southern Living.

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Чому на помідорах не з'являються плоди?

Погане запилення

Квіти помідорів самозапилюються, коли лише розпускаються. Але їм все ж потрібна певна допомога від дачника та комах, аби дати найбільшу кількість плодів. Квіти мають бути запилені протягом двох днів, інакше вони засихають і опадають.

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Якщо на вулиці надто спекотно, холодно, воло чи сухо, пилок з чоловічих частин квітки може не досягнути жіночих. Для того, аби уникнути цієї проблеми, дачники радять садити помідори в плямистій тіні – аби вони були захищені і від спеки, і від холоду. Додайте поряд чорнобривці чи запашний горошок, аби привабити більше джмелів та бджіл.

Окрім того, кущі повинні мати гарну циркуляцію повітря – і цього теж можна досягнути вручну.

Вибір неправильного сорту

Помідори – це дещо вибагливі до погоди рослини. Найбільший врожай вони дають за температури 24 – 34 градуси Цельсія. Якщо клімат дуже відрізняється, це призведе до зменшення цвітіння та уповільнення росту плодів.



Сорт помідорів варто обирати уважно / Фото Pexels

Нестача калію

Помідорам для росту потрібні також підживлення. Але влітку добрива з азотом принесуть більше шкоди, ніж користі, адже ця речовина відповідальна за ріст зеленої маси. А ось для плодів потрібний калій, і якщо у ґрунті його недостатньо, рослина просто не матиме сил для того, аби плодоносити.

Надто багато азоту

Завелика кількість азотного підживлення практично призводить до опадання цвітіння, затримки дозрівання плодів, а також зменшує врожайність. У червні та липні не варто використовувати добрива з великою кількістю азоту.

Неправильний полив

Помідори просто не переносять посуху. Для гарного росту їм потрібний регулярний і послідовний полив. Найкраще вносити одразу багато води, а також не забудьте додати 5-сантиметровий шар мульчі навколо, аби кущики довше зберігали вологу.