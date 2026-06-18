Если ваши кусты помидоров в этом году выросли невероятно пышными, но завязали очень мало плодов или не завязали их вовсе, вы не одиноки. Это довольно распространённая проблема дачников, и не все знают, как с ней бороться, пишет Southern Living.

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Почему на помидорах не появляются плоды?

Плохое опыление

Цветки помидоров самоопыляются, как только распускаются. Но им все же нужна определенная помощь со стороны дачника и насекомых, чтобы дать максимальное количество плодов. Цветки должны быть опылены в течение двух дней, иначе они засыхают и опадают.

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Если на улице слишком жарко, холодно, влажно или сухо, пыльца с мужских частей цветка может не достичь женских. Чтобы избежать этой проблемы, дачники советуют сажать помидоры в пятнистой тени — чтобы они были защищены и от жары, и от холода. Посадите рядом бархатцы или душистый горошек, чтобы привлечь больше шмелей и пчел.

Кроме того, кусты должны иметь хорошую циркуляцию воздуха — и этого тоже можно добиться вручную.

Выбор неподходящего сорта

Помидоры — это растения, довольно требовательные к погоде. Наибольший урожай они дают при температуре 24–34 градуса Цельсия. Если климат сильно отличается, это приведет к уменьшению цветения и замедлению роста плодов.



Сорт помидоров следует выбирать внимательно / Фото Pexels

Недостаток калия

Помидорам для роста также нужны подкормки. Но летом удобрения с азотом принесут больше вреда, чем пользы, ведь это вещество отвечает за рост зеленой массы. А вот для плодов нужен калий, и если в почве его недостаточно, растение просто не будет иметь сил для плодоношения.

Слишком много азота

Слишком большое количество азотных подкормок практически приводит к опадению цветков, задержке созревания плодов, а также снижает урожайность. В июне и июле не стоит использовать удобрения с большим количеством азота.

Неправильный полив

Помидоры просто не переносят засуху. Для хорошего роста им нужен регулярный и последовательный полив. Лучше всего вносить сразу много воды, а также не забудьте добавить 5-сантиметровый слой мульчи вокруг, чтобы кустики дольше сохраняли влагу.