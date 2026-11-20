Випрана постільна білизна іноді набуває затхлого запаху ще до того, як висохне. Причиною буває надто щільне розвішування: підковдри та простирадла лежать одне на одному й довго залишаються вологими у складках.

Прискорити сушіння допоможуть достатня відстань між речами та провітрювання кімнати. Великі полотна варто розправляти так, щоб повітря вільно проходило між шарами тканини.

Як розвісити постільну білизну на сушарці?

Підковдру краще розвішувати щонайменше на двох прутах сушарки, залишаючи простір між її половинами, радить Interia. Так тканина менше злипається й рівномірніше просихає.

Перед розвішуванням добре струсіть кожну річ і розправте загнуті краї. Намагайтеся не складати простирадла та підковдри у кілька шарів, аби вмістити на сушарці весь комплект. Краще заздалегідь розрахувати обсяг прання відповідно до вільного місця.

Постіль чиста, а запах неприємний / Фото Unsplash

На горизонтальній сушарці наволочки зручно розмістити на бічних крилах, а центральну частину залишити для великих речей. На вертикальній моделі підковдру повісьте зверху, щоб вона вільно звисала, а дрібніші речі розкладіть нижче, без щільного контакту з нею.

Простирадло на резинці розтягніть між бічними крилами горизонтальної сушарки на зразок гамака, закріпивши його за вужчі краї.

Стежте, щоб середина не збиралася у вологу грудку й не торкалася підлоги. На Prom можна знайти підлогові сушарки для білизни, зокрема горизонтальні та вертикальні моделі для різних розмірів приміщень. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товарів за фото.

Де поставити сушарку, щоб білизна швидше висохла?

Для сушіння постільної білизни підійде тепла кімната з хорошим повітрообміном. Навколо сушарки залиште вільне місце: затиснуті між шафою та стіною простирадла сохнутимуть повільніше. Близькість до батареї сама по собі не розв’язує проблему. Волога з тканини переходить у повітря, тому приміщення потрібно провітрювати.

У закритій кімнаті без належної вентиляції білизна довше залишається сирою, а на вікнах може накопичуватися конденсат. Перед складанням перевірте кути підковдр, шви та ділянки біля резинки. Вони нерідко залишаються вологими, коли основна частина полотна вже висохла. Постіль прибирайте до шафи лише після повного висихання, щоб у складеній тканині не з’явився затхлий запах.