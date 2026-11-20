Що змінити під час сушіння білизни у квартирі / Unsplash
Випрана постільна білизна іноді набуває затхлого запаху ще до того, як висохне. Причиною буває надто щільне розвішування: підковдри та простирадла лежать одне на одному й довго залишаються вологими у складках.
Прискорити сушіння допоможуть достатня відстань між речами та провітрювання кімнати. Великі полотна варто розправляти так, щоб повітря вільно проходило між шарами тканини.
Як розвісити постільну білизну на сушарці?
Підковдру краще розвішувати щонайменше на двох прутах сушарки, залишаючи простір між її половинами, радить Interia. Так тканина менше злипається й рівномірніше просихає.
Перед розвішуванням добре струсіть кожну річ і розправте загнуті краї. Намагайтеся не складати простирадла та підковдри у кілька шарів, аби вмістити на сушарці весь комплект. Краще заздалегідь розрахувати обсяг прання відповідно до вільного місця.
Постіль чиста, а запах неприємний / Фото Unsplash
На горизонтальній сушарці наволочки зручно розмістити на бічних крилах, а центральну частину залишити для великих речей. На вертикальній моделі підковдру повісьте зверху, щоб вона вільно звисала, а дрібніші речі розкладіть нижче, без щільного контакту з нею.
Простирадло на резинці розтягніть між бічними крилами горизонтальної сушарки на зразок гамака, закріпивши його за вужчі краї.
Де поставити сушарку, щоб білизна швидше висохла?
Для сушіння постільної білизни підійде тепла кімната з хорошим повітрообміном. Навколо сушарки залиште вільне місце: затиснуті між шафою та стіною простирадла сохнутимуть повільніше. Близькість до батареї сама по собі не розв’язує проблему. Волога з тканини переходить у повітря, тому приміщення потрібно провітрювати.
У закритій кімнаті без належної вентиляції білизна довше залишається сирою, а на вікнах може накопичуватися конденсат. Перед складанням перевірте кути підковдр, шви та ділянки біля резинки. Вони нерідко залишаються вологими, коли основна частина полотна вже висохла. Постіль прибирайте до шафи лише після повного висихання, щоб у складеній тканині не з’явився затхлий запах.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі