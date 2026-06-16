Цукор можна використовувати в саду: 5 незвичних способів, які здивують

Цукор асоціюється у нас з кухнею, випічкою чи солодкими напоями, проте досвідчені садівники знайшли йому застосування на городі та в саду. Виявляється, що цей продукт може допомогти рослинам краще розвиватися й приваблювати метеликів.

Використовувати цукор у садівництві потрібно помірно, пише Martha Stewart. У невеликій кількості він здатен принести користь рослинам. Саме тому рекомендуємо дізнатися про 5 незвичних способів застосування цукру, які можуть здивувати навіть досвідчених городників.

Читайте також Троянди пишно цвістимуть ціле літо: ось що з ними потрібно зробити у червні

Навіщо потрібен цукор в саду?

Для зменшення кількості нематод

Неметоди допомагають у боротьбі з личинками, але їхня надмірна кількість може бути шкідливою. Якщо на городі їх багато, то цукор допоможе зменшити їхню кількість.

Він різко підвищує рівень цукру в ґрунті, зменшуючи виробництво яєць нематод. Крім того він призводить до їхньої загибелі,

– зазначила експертка з садівництва Анжеліка Забер.

Потрібно лише посипати трішки цукру біля уражених рослин. Також можна розчинити пів склянки цукру у 5 літрах води й полити розчином рослини.

Для приваблювання метеликів

Метелики люблять цукрову воду, яка нагадує їм нектар – природне джерело їжі. Треба розчинити одну частину цукру в чотирьох частинах води, зануривши в розчин губку чи ватний диск. Тоді усі змочені диски слід розкласти в саду, щоб метелики могли на них сісти.



Цукровий розчин привабить метеликів у сад / Фото Pexels

Щоб рослини краще впоралися зі стресом

Пересаджені рослини відчувають стрес, тому невелика цукрова доза здатна допомогти. Розчин потрібно зробити легким, бо надмірна кількість цукру може призвести до появи мурах та цвілі.

Для зменшення бур’янів

Садівники також використовують цукор, щоб позбавити небажаних бур’янів. Цукор навколо бур’янів та легкий полив може тимчасово зав’язати азот в ґрунті. Завдяки такому застосуванню бур’яни, що не адаптовані до середовища з низьким вмістом азоту – загинуть.

Придбати все для саду можна на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Для пастки ос

Щоб заманити їх достатньо зробити саморобну цукрову пастку. Потрібно взяти порожню пляшку від води, відрізати верхню частину на кілька сантиметрів, а тоді заповнити дно двома склянками цукру, розчиненого в одній склянці води. Тоді потрібно лише вставити верхню частину обрізаної пляшки у нижню, створивши лійку.

Ос привабить солодкий запах, тому вони залетять всередину, але не зможуть вибратися назовні. Таку пастку роблять, щоб зменшити кількість ос на ділянці.