Троянди добре відомі дачникам як досить вибагливі квіти – втім, всього кілька простих речей допоможуть вам досягти їхнього ідеального цвітіння вже за кілька тижнів, пише Gardening Know How.

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Обрізка зів'ялих квітів

Щойно троянди почнуть цвісти, за цим потрібно слідкувати: вранці проходьтеся з секатором та зрізайте усі бутони, що вже почали в'янути. Це допоможе квітам продовжити цвітіння на ціле літо. Інакше після цвітіння рослина почне утворювати насіння і перенаправить на це левову частку своєї енергії.

Молоді рослини зрізайте трохи нижче відцвілого бутона на стику трьох листочків. А ось у зрілих сортів зрізати потрібно вже далі по стеблу – на стику п'яти листочків, де стебло вже завтовшки з олівець. Зріз потрібно в обох випадках робити під кутом у 45 градусів, і щоб він був звернений назовні.

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Полив та мульчування

Коли літня температура росте, зростає також і потреба троянди в поливі. Зазвичай ці рослини потребують 2,5 – 4 сантиметри води на тиждень. Тож замість щоденного поверхневого поливу краще робити це рідше, але рясніше.

Мульчу з попереднього року потрібно прибрати та натомість викласти навколо куща свіжу шаром у 5 – 8 сантиметрів – це допоможе довше затримувати вологу.



Троянду потрібно поливати / Фото Pexels

Підживлення

Троянди досить вибагливі до поживних речовин, тож добрива потрібно вносити кожні 4 – 6 тижнів. Якщо немає можливості вносити гранульоване добриво з повільним вивільненням, можна скористатися добривами з високим вмістом фосфору та калію – саме ці речовини потрібно для цвітіння.

Шкідники

Що ближче до середини літа – то більше голодних шкідників з'являється навколо троянд. Найбільш шкідливою є попелиця – вона захоплює кущ за лічені дні, тож слідкувати слід дуже ретельно. На ранніх стадіях зараження попелицю можна прибрати вологою серветкою. Після цього потрібно обприскати кущ інсектицидом.