Листя заміокулькаса почало жовтіти: у чому причина та як врятувати рослину

Заміокулькас є досить стійкою рослиною, однак навіть за правильного догляду він може скидати листя та жовтіти. Найчастіше причина ховається у горщику, а саме – в корінні.

Часом жовте листя може стати сигналом про потребу в мінералах чи вітамінах, але у більшості випадків жовте листя є сигналом про надмірну кількість води й поганий стан коріння, пише Top.

Чому заміокулькас жовтіє?

Посуха для заміокулькаса не є проблемою, оскільки воду рослина накопичує у листі й товстому кореневищі. Кілька тижнів вазон може прожити без краплі води, а його справжньою проблемою є перезволожений ґрунт.

Постійний полив спричиняє перезволоження коренів, а жовте листя стає першою ознакою проблеми. Фахівці радять вийняти рослину з горщика й оглянути стан коріння. Якщо це мокра маса з неприємним запахом, тоді перезволожену рослину доведеться рятувати.



Листя заміокулькаса жовтіє від надмірної вологи / Фото Pexels

Крім того, листя може жовтіти через місце, де стоїть заміокулькас. Якщо це сонячна ділянка, де прямі промені тривалий час можуть обпікати листя, тоді рослину з цього місця краще одразу забрати. У такому випадку її слід перемістити у півтінь.

З іншого боку, схожий ефект може виникнути від занадто темного місця, коли рослина починає жовтіти від браку енергії та сонця для нормального функціонування.

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Як врятувати заміокулькас?

Якщо рослина не перебуває у критичному стані й не має ознак гниття, тоді достатньо припинити полив і злити з горщика залишки води. Пришвидшити випаровування води можна, поставивши горщик у тепле і світле місце.

Жовте листя вже не підлягає відновленню, тому його можна просто зрізати біля основи стебла.

Якщо ж коріння все ж таки гниле, тоді його треба очистити від старого ґрунту й відсікти гнилі фрагменти. Далі очищене коріння варто помістити у свіжий та сухий ґрунт. Після пересадки за кілька днів рослина мала б відновитися.