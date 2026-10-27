Листья замиокулькаса начали желтеть: почему это происходит и как спасти растение

Иногда пожелтение листьев может свидетельствовать о недостатке минералов или витаминов, но в большинстве случаев оно является признаком избытка воды и плохого состояния корней, пишет Top.

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Почему замиокулькас желтеет?

Засуха для замиокулькаса не является проблемой, поскольку растение накапливает воду в листьях и толстом корневище. Несколько недель вазон может прожить без капли воды, а его настоящей проблемой является переувлажненная почва.

Постоянный полив приводит к переувлажнению корней, а желтые листья становятся первым признаком проблемы. Специалисты советуют вынуть растение из горшка и осмотреть состояние корней. Если это мокрая масса с неприятным запахом, то переувлажненное растение придется спасать.

Листья замиокулькаса желтеют от избыточной влаги / Фото Pexels

Кроме того, пожелтение листьев может быть связано с местом, где стоит замиокулькас. Если это солнечный участок, где прямые лучи в течение длительного времени могут обжигать листья, то растение с этого места лучше сразу убрать. В таком случае его следует переместить в полутень.

С другой стороны, похожий эффект может быть вызван слишком темным местом, когда растение начинает желтеть из-за недостатка энергии и солнца для нормального функционирования.

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Как спасти замиокулькас?

Если растение не находится в критическом состоянии и не имеет признаков гниения, тогда достаточно прекратить полив и слить из горшка остатки воды. Ускорить испарение воды можно, поставив горшок в теплое и светлое место.

Желтые листья уже не подлежат восстановлению, поэтому их можно просто срезать у основания стебля.

Если же корни все-таки сгнили, тогда их нужно очистить от старого грунта и отрезать гнилые части. Затем очищенные корни следует посадить в свежий и сухой грунт. После пересадки через несколько дней растение должно прийти в норму.