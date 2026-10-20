Наближається шопінг у Чорну п'ятницю: 5 ідей подарунків для близьких

До зимових свят залишається все менше часу, ніж здається, тому Чорна п’ятниця – гарна нагода заздалегідь придбати подарунки для рідних і друзів.

Щоб не відкладати покупки на останній момент і не переплачувати перед святами, варто стежити за акційними пропозиціями та обирати речі, які справді можуть потішити близьких, пише San Diego.

Які речі придбати в Чорну п’ятницю?

Електроніка

Смартфони, навушники, смартгодинники та інші гаджети можуть стати вдалими подарунками для тих, хто цікавиться технологіями. Під час розпродажів варто порівнювати ціни й перевіряти історію їхніх змін, щоб переконатися у вигідності пропозиції.

Побутова техніка

Кавомашина, блендер, робот-пилосос чи будь-який інший пристрій стане практичним подарунком для близьких. Чорна п’ятниця може бути слушним часом для таких покупок, якщо заздалегідь визначити потрібну модель.

Придбати електроніку, побутову техніку чи зимовий одяг можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість замовлення за фото. Покупці на Prom часто замовляють корисні товари. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. На Prom також продаються речі для різного бюджету — від базового одягу на кожен день до вишуканих ювелірних прикрас від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Зимовий одяг

Теплий светр, шарф, рукавички чи затишний домашній одяг можуть стати приємними подарунками до зимових свят. Також можна обрати шапку, флісову піжаму або термобілизну, які стануть у пригоді в холодну пору року.



Чимало речей можна замовити навіть онлайн / Фото Pexels

Іграшки для дітей

Якщо ви знаєте, про яку іграшку мріє дитина, розпродажі можуть допомогти придбати її за привабливішою ціною. Проте з популярними моделями краще не зволікати, бо ближче до свят асортимент може скорочуватися, навіть якщо пізніше з’являться ще додаткові знижки.

Ювелірні прикраси

Сережки, підвіски, браслети чи лаконічні каблучки можуть стати особливим подарунком для коханої людини, мами чи подруги. Зверніть увагу на мінімалістичні прикраси зі срібла чи золота, які легко поєднувати з повсякденними образами.

Щоб Чорна п’ятниця принесла реальну економію, складіть список подарунків заздалегідь, визначте бюджет і запишіть поточні ціни на бажані товари.