Чтобы не откладывать покупки на последний момент и не переплачивать перед праздниками, стоит следить за акционными предложениями и выбирать вещи, которые действительно могут порадовать близких, пишет San Diego.

Какие вещи купить в Черную пятницу?

Электроника

Смартфоны, наушники, смарт-часы и другие гаджеты могут стать удачными подарками для тех, кто интересуется технологиями. Во время распродаж стоит сравнивать цены и проверять историю их изменений, чтобы убедиться в выгодности предложения.

Бытовая техника

Кофемашина, блендер, робот-пылесос или любое другое устройство станет практичным подарком для близких. Черная пятница может быть подходящим временем для таких покупок, если заранее определить нужную модель.

Придбати електроніку, побутову техніку чи зимовий одяг можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість замовлення за фото. Покупці на Prom часто замовляють корисні товари. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. На Prom також продаються речі для різного бюджету — від базового одягу на кожен день до вишуканих ювелірних прикрас від відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Зимняя одежда

Теплый свитер, шарф, перчатки или уютная домашняя одежда могут стать приятными подарками к зимним праздникам. Также можно выбрать шапку, флисовую пижаму или термобелье, которые пригодятся в холодное время года.



Многие вещи можно заказать даже онлайн / Фото Pexels

Игрушки для детей

Если вы знаете, о какой игрушке мечтает ребенок, распродажи могут помочь приобрести ее по более привлекательной цене. Однако с популярными моделями лучше не медлить, так как ближе к праздникам ассортимент может сокращаться, даже если позже появятся дополнительные скидки.

Ювелирные украшения

Серьги, подвески, браслеты или лаконичные кольца могут стать особенным подарком для любимого человека, мамы или подруги. Обратите внимание на минималистичные украшения из серебра или золота, которые легко сочетать с повседневными образами.

Чтобы "Черная пятница" принесла реальную экономию, составьте список подарков заранее, определите бюджет и запишите текущие цены на желаемые товары.