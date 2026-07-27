Як зрозуміти, що час замінити датчик масової витрати повітря: основні ознаки

Датчик масової витрати повітря є одним з ключових елементів системи впорскування палива. Саме він визначає, скільки повітря потрапляє до двигуна, а отримані дані передає блоку керування. На основі цієї інформації електроніка розраховує потрібну кількість палива, щоб двигун працював стабільно та економно.

ДМВП встановлюють між повітряним фільтром і дросельною заслінкою, пише Auto Zone. Його головне завдання – постійно вимірювати об’єм повітря, який надходить у двигун.

У більшості сучасних автомобілів використовується датчик з нагрівальним елементом. Усередині нього є спеціальний нагрівальний дріт і датчик температури навколишнього повітря.

Чим більший потік повітря, тим більше енергії потрібно для підтримання цієї температури. Саме за цими показниками система визначає обсяг повітря й передає інформацію до блоку керування двигуном, який регулює подачу пального.

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Як зрозуміти, що час замінити ДМВП?

Автомобіль смикається або погано розганяється

Однією з найпомітніших ознак несправного датчика є зміни в поведінці автомобіля під час руху.

Водій може помітити, що під час натискання на педаль газу машина починає розганятися із затримкою, смикається чи глухне. Найчастіше це проявляється під час обгону, виїзду на трасу чи інтенсивного міського руху.

Це не лише погіршує комфорт керування, але й може створити небезпечні ситуації на дорозі.



Датчик масової витрати повітря / Фото СТО "Гепард"

Двигун отримує забагато пального

Якщо датчик неправильно визначає кількість повітря, блок керування може подавати більше пального, ніж потрібно. У такому випадку двигун працюватиме на занадто збагаченій паливно-повітряній суміші.

Про це можуть свідчити:

Чорний дим з вихлопної труби;

Збільшення витрати пального;

Нестабільна робота двигуна на холостому ходу.

Поява індикатора Check Engine

Та часом причина полягає не в поломці самого датчика, а в тому, що його чутливі елементи вкрилися брудом. Через це він передає неправильні показники.

Двигун отримує недостатньо пального

Інша проблема виникає тоді, коли датчик недооцінює кількість повітря, що надходить до двигуна. У результаті пального подається недостатньо. Тривала експлуатація автомобіля в такому режимі здатна призвести до серйозних несправностей.

Серед характерних симптомів:

Ривки чи перебої в роботі двигуна;

Складний запуск.

У деяких випадках проблему можна усунути очищенням датчика. Несправний датчик масової витрати повітря не завжди доводиться одразу міняти. Іноді його робота погіршується через забруднення, тому після очищення він знову буде нормально працювати.