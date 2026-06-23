Ніколи не використовуйте пом'якшувач з цими 5 речами: тільки зіпсуєте одяг

Пом'якшувач для білизни дуже корисний під час прання – він не тільки надає одягові приємного, свіжого запаху, але й робить тканину м'якшою і не такою м'ятою. Втім, іноді він лише шкодить.

Пом'якшувач для тканини – це ідеальний засіб, аби зробити одяг та постільну білизну м'якшими та затишнішими. І з часом чимало людей почали додавати цей засіб до кожного прання, пише Real Simple.

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Втім, під час використання пом'якшувача важливо пам'ятати про кілька правил. І перше з них – не для усіх речей він корисний.

Коли не варто використовувати пом'якшувач для тканини?

Рушники

Чимало людей намагаються досягнути "готельної" м'якості рушників і вірять, що у цьому допоможе пом'якшувач. Ось тільки, на жаль, усе зовсім не так: засіб дасть протилежний до пухнастості ефект.

Насправді пом'якшувач покриває волокна тонким шаром хімічних речовин, що зменшує здатність рушника поглинати вологу. З часом це робить одяг восковим та менш пухнастим.

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Вогнестійкий одяг

Іноді дитячий одяг має спеціальне покриття, що робить його вогнестійким. І пом'якшувач може зруйнувати цю функцію тканини. Ба більше: плівка, що засіб залишає на одязі, може зробити його навіть більш горючим.

Тканини, що відводять вологу

Різна синтетика для тренувань також не має пратися з пом'якшувачем – адже, як вже згадувалося раніше, він зменшує здатність тканини поглинати вологу.

Пом'якшувач просто закупорить крихітні пори в синтетичній тканині, і вона вже не буде такою ефективною.

Білий одяг

Пом'якшувач тканини також не варто взагалі використовувати на білих речах – традиційні пом'якшувачі по суті залишають ледь помітні плями на вашому одязі – а це значить, що з часом тканина притягуватиме більше плям.

Зрештою це призводить до тьмяніння білої білизни.