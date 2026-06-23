Кондиционер для белья — это идеальное средство, чтобы сделать одежду и постельное белье более мягкими и уютными. И со временем многие люди стали добавлять это средство при каждой стирке, пишет Real Simple.

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Впрочем, при использовании смягчителя важно помнить о нескольких правилах. И первое из них — он полезен не для всех вещей.

Когда не стоит использовать смягчитель для ткани?

Полотенца

Многие люди стремятся добиться "гостиничной" мягкости полотенец и верят, что в этом поможет смягчитель. Вот только, к сожалению, всё совсем не так: средство даст эффект, противоположный пушистости.

На самом деле кондиционер покрывает волокна тонким слоем химических веществ, что снижает способность полотенца впитывать влагу. Со временем это делает полотенце восковым и менее пушистым.

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Огнестойкая одежда

Иногда детская одежда имеет специальное покрытие, которое делает её огнестойкой. А смягчитель может нарушить эту функцию ткани. Более того: пленка, которую средство оставляет на одежде, может сделать её даже более горючим.

Ткани, отводящие влагу

Различная синтетика для тренировок также не должна стираться с кондиционером – ведь, как уже упоминалось ранее, он снижает способность ткани впитывать влагу.

Кондиционер просто заблокирует крошечные поры в синтетической ткани, и она уже не будет такой эффективной.

Белая одежда

Кондиционер для белья также не стоит вообще использовать на белых вещах — традиционные кондиционеры по сути оставляют едва заметные пятна на вашей одежде — а это значит, что со временем ткань будет притягивать больше пятен.

В конечном итоге это приводит к потускнению белого белья.