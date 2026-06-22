Щетка, оставленная в воде на несколько дней, может приобрести неприятный запах, пишет Wprost Dom. Чтобы этого избежать, достаточно просто налить немного средства для мытья посуды в держатель.

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Как очистить унитаз?

Отложения в унитазе вызваны минералами, содержащимися в жесткой воде. Постепенно на керамике накапливаются соединения кальция и магния, поэтому со временем внутри образуется тусклый налет, который сложно удалить.

Если налить внутрь жидкость для мытья посуды, то она начнёт очищать унитаз каждый раз при использовании щётки. Секрет кроется в веществах, способных расщеплять и удалять грязь.

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И хотя жидкость не создает защитного барьера, она затрудняет прилипание свежей грязи к керамике. Благодаря этому трюку следующая уборка пройдет легче, а накопления будут гораздо лучше отмываться.

Большинство людей приступают к чистке туалета, но не обращают внимания на контейнер для щетки. А ведь именно в нём размножаются бактерии, вызывающие неприятный запах.



Жидкость для мытья посуды освежит унитаз / Фото Pexels

Для очистки унитаза достаточно просто налить в емкость для щетки немного теплой воды и добавить небольшое количество жидкости. Важно, чтобы щетка не застревала в густой пене, поэтому 3–5 капель будет достаточно. Содержимое контейнера следует менять каждые несколько дней.