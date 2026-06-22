Вернуть полотенцам мягкость совсем несложно. Блогерша София Сизова рассказала в своём Instagram о нескольких хитростях при стирке, которые помогут продлить срок службы текстиля.

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Как сохранить мягкость полотенец?

Уксус вместо кондиционера

Многие добавляют кондиционер при стирке полотенец, но такое средство оставляет на волокнах тонкую пленку. Из-за неё ткань теряет способность хорошо впитывать влагу.

Вместо этого в отсек лучше налить обычный столовый уксус. Он помогает вымыть остатки моющих средств, смягчает ткань и устраняет посторонние запахи. Благодаря ему полотенца после высыхания остаются пушистыми.

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Стирка при температуре 40–60 градусов

Слишком горячая вода может повредить волокна ткани, из-за чего полотенца быстрее станут грубыми и изношенными. Именно поэтому их следует стирать при температуре от 40 до 60 градусов.

Такой режим позволяет эффективно удалить грязь и бактерии, сохраняя мягкость материала и способность впитывать влагу.

Регулярная очистка барабана стиральной машины

Стиральная машина нуждается в очистке хотя бы раз в месяц. Со временем в барабане скапливаются остатки моющих средств, накипь и бактерии, которые могут влиять на запах выстиранных вещей.

Поэтому раз в месяц стоит запускать пустой цикл стирки с уксусом или лимонной кислотой. Такая процедура помогает очистить внутренние элементы машины и обеспечивает полотенцам свежесть после каждой стирки.

Лайфхаки для стирки полотенец: смотрите видео

Следуя этим простым рекомендациям, можно надолго сохранить полотенца мягкими, свежими и приятными на ощупь. Регулярный уход за текстилем и стиральной машиной поможет избежать жесткости ткани и неприятных запахов без лишних затрат на дорогие средства.