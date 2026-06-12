Наверное, большинство людей уже знает, что черную и цветную одежду лучше не стирать при высокой температуре – но для чего тогда же предназначен этот режим в стиральной машине? Некоторые вещи горячая вода, оказывается, может вернуть в практически новое состояние, пишет Real Simple.
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Какие вещи стоит стирать в горячей воде?
Белые полотенца
Полотенца задерживают не только влагу, но и жиры тела, бактерии и грязь. И именно горячая вода нужна для того, чтобы уничтожить микробы, вызывающие неприятный запах на полотенцах. Кроме того, именно горячая вода позволяет полотенцам восстановить свою впитывающую способность.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
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Одежда после болезни
Если кто-то в семье заболел, хорошим решением будет постирать постельное белье, пижаму и полотенца в горячей воде. Это поможет избавиться от микробов, бактерий, вирусов и паразитов.
Мягкие игрушки и лежанки домашних животных
Все,, что принадлежит вашим домашним питомцам и подлежит стирке,, лучше стирать в горячей воде. Обычно такие вещи полны жира,, перхоти и шерсти домашних животных,, поэтому без тщательной чистки просто не обойтись. Старайтесь также стирать такие вещи хотя бы раз в месяц.
Тряпки для уборки
Если вы пользуетесь многоразовыми тряпками, то очищать их нужно соответствующим образом. Стирка в теплой или холодной воде просто не даст желаемого результата и не очистит ткань качественно.
Постельное белье
Учитывайте, что каждую ночь постельное белье – простыни и наволочки накапливают пот, жир, стойкие запахи и клетки кожи. Со временем это может привести к потускнению, стойким запахам и потере ощущения свежести даже сразу после стирки.