Певно, більшість людей вже знає, що чорний та кольоровий одяг краще не прати за високої температури – але для чого тоді ж призначений цей режим у пральній машині? Деякі речі гаряча вода, виявляється, може повернути у практично новенький стан, пише Real Simple.

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Які речі варто прати у гарячій воді?

Білі рушники

Рушники затримують не лише вологу, але й жири тіла, бактерії та бруд. І саме гаряча вода потрібна для того, аби знищити мікроби, що викликають неприємний запах на рушниках. Окрім того, саме гаряча вода дозволяє рушникам відновити свою поглинальну здатність.

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Одяг після хвороби

Якщо хтось у родині захворів, гарним рішенням буде випрати постільну білизну, піжаму та рушники у гарячій воді. Це допоможе позбутися мікробів, бактерій, вірусів та паразитів.

М'які іграшки та ліжка домашніх тварин

Усе, що належить вашим домашнім улюбленцям та має пратися, краще прати у гарячій воді. Зазвичай такі речі повні жиру, лупи та шерсті домашніх тварин, тож без ретельного чищення просто не обійтися. Намагайтеся також прати такі речі принаймні раз на місяць.

Ганчірки для прибирання

Якщо ви користуєтеся багаторазовими ганчірками, то очищувати їх потрібно відповідно. Миття у теплій чи холодній воді просто не дасть бажаного результату й не почистить тканину якісно.

Постільна білизна

Зважайте, що кожної ночі постільна білизна – простирадла та наволочки накопичують піт, жир, стійкі запахи та клітини шкіри. З часом це може призвести до тьмяності, стійких запахів та втрати відчуття свіжості навіть одразу після прання.