Забудьте про холодильник: де насправді потрібно зберігати хліб

Хліб – це один з тих продуктів, який завжди має бути вдома. Однак через неправильне зберігання значну частину доводиться викидати через цвіль. Дехто думає, що продовжити свіжість хліба можна в холодильнику, але це не завжди хороше рішення.

Холод насправді сповільнює появу плісняви, але при цьому пришвидшує черствіння, пише Mashed.

Через таку зміну структури крохмалю хліб втрачає м’якість й стає сухим. А через погане запакування, навіть в холодильнику може з’явитися цвіль через вологу. Серед мінусів – вбирання запахів інших продуктів.

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Особливо небажано зберігати у холодильнику білий хліб, зі скоринкою, зокрема на заквасці або багет. Такі вироби найшвидше втрачають свою приємну структуру.

Втім, серед винятків – цільнозерновий хліб, із насінням чи житній краще переносять зберігання в холодильнику. Їх краще зберігати в ньому в спекотні дні. Важливо лише щільно загорнути в харчову плівку, щоб захистити від конденсату.

Де найкраще зберігати хліб?

Якщо хліб у сім’ї з’їдають за кілька днів, він може зберігатися при кімнатній температурі. Підійде хлібниця чи паперовий пакет, які дозволяють хлібу "дихати". У такий спосіб хліб збереже свою свіжість.



Хліб краще зберігати при кімнатній температурі / Фото Pexels

При цьому різні види хліба потребують різного підходу. Домашній хліб краще зберігати в паперовому пакеті, щоб скоринка залишалася хрусткою. Тостовий хліб не висихатиме в заводській упаковці, яка краще утримує вологу.

Хліб варто зберігати у сухій та прохолодній ділянці без прямого сонячного світла. Це може бути комора, кухонна шафа чи місце на стільниці. Важливо лише, щоб поруч не було джерел тепла – тостера чи духовки.