Холод действительно замедляет появление плесени, но при этом ускоряет черствение, пишет Mashed.

Из-за такого изменения структуры крахмала хлеб теряет мягкость и становится сухим. А из-за плохой упаковки даже в холодильнике может появиться плесень из-за влаги. Среди минусов – впитывание запахов других продуктов.

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Особенно нежелательно хранить в холодильнике белый хлеб с корочкой, в частности на закваске или багет. Такие изделия быстрее всего теряют свою приятную структуру.

Впрочем, среди исключений – цельнозерновой хлеб, с семечками или ржаной, которые лучше переносят хранение в холодильнике. Их лучше хранить в нем в жаркие дни. Важно лишь плотно завернуть их в пищевую пленку, чтобы защитить от конденсата.

Где лучше всего хранить хлеб?

Если хлеб в семье съедают за несколько дней, его можно хранить при комнатной температуре. Подойдет хлебница или бумажный пакет, которые позволяют хлебу "дышать". Таким образом хлеб сохранит свою свежесть.



Хлеб лучше хранить при комнатной температуре / Фото Pexels

При этом разные виды хлеба требуют разного подхода. Домашний хлеб лучше хранить в бумажном пакете, чтобы корочка оставалась хрустящей. Тостовый хлеб не высохнет в заводской упаковке, которая лучше удерживает влагу.

Хлеб следует хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Это может быть кладовая, кухонный шкаф или место на столешнице. Важно только, чтобы рядом не было источников тепла – тостера или духовки.