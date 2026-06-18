Для чого потрібні садові сітки: 5 переваг використання

Садова сітка є універсальним рішенням для догляду за городом чи садом. Зокрема, її можна використати для захисту квітів, посіву чи городніх культур.

Вона також допомагає впорядкувати простір та створити декоративні огорожі, пише GrowCycle. Які ж очевидні та маловідомі переваги садових сіток – розповідаємо у матеріалі.

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Різновиди садових сіток

Перш за все, варто розуміти, що є велике різноманіття садової сітки. Залежно від потреб, варто обирати той чи інший вид.

До прикладу, важливим є розмір отворів у сітці:

сітка з великими отворами підійде для захисту від птахів, які влітку часто можуть "полювати" за виноградом, вишнею та іншим врожаєм;

підійде для захисту від птахів, які влітку часто можуть "полювати" за виноградом, вишнею та іншим врожаєм; дрібна сітка може захистити як від птахів, так і від жуків чи навіть гусені;

може захистити як від птахів, так і від жуків чи навіть гусені; ультрадрібна сітка завдяки своїй щільності захищає врожай від найдрібніших шкідників – комах, мух тощо.

Крім цього, матеріал, з якого виготовлена сітка, також може впливати на її функції. Так, пластикові можна використати для створення огорожі, а також захисту від бур'янів, шкідників чи птахів, а от металеві вбережуть ділянку від більших тварин та стануть основою міцнішої та надійнішої огорожі.

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Які переваги садової сітки

Збільшення врожаю

Якщо огірки або помідори будуть плестись просто по землі, вони самі себе будуть затіняти, а контакт із вологою провокуватиме захворювання. Водночас вертикальне вирощування на шпалерній сітці може допомогти знизити ризики і повпливати на врожай.

До того ж це дуже зручно. Огірки при такому вирощуванню добре проглядаються, тому їх не треба шукати в заростях, а грядку можна легко поливати та прополювати.

Шпалерна сітка чудово підійде для вирощування бобових, кабачків, помідорів, квітів із тонким та довгим стеблом, як-от еустома, гвоздика, фрезія.

Захист від птахів

Влітку всі власники дач думають, як вберегти врожай. Адже часом може бути достатньо дня, щоб птахи з'їли всі ягоди чи фрукти.

Механічний захист сіткою є одним із найдешевших і досить ефективних способів ізолювання плодів. Все тому, що птахи уникають закритих просторів, а сітка для них є фізичною перешкодою, яку вони чітко бачать.

Затінення

Деякі рослини потребують затінку. До прикладу, молода розсада, салат, квіткові клумби. Для цих рослин надмірне сонце шкодить так само, як посуха чи хвороба.

В таких випадках можна скористатись затіняючою сіткою, яка захистить рослини та допоможе підтримувати необхідний рівень вологості.

При цьому сітки мають різний рівень затінення: від 30 до 90%. Вибір залежатиме від типу рослини і кліматичних умов на ділянці.

Захист від кротів

Це ще одні зі шкідників, з якими стикаються власники садів та городів. Кроти можуть зіпсувати газони та пошкодити коріння рослин. Тому сітка, укладена на глибині 20 – 30 сантиметрів, може створити бар'єр, який тварина не подолає.

Декор

Садові сітки стають чудовим рішенням для упорядкування території. Завдяки їм можна створити конструкції, які розмежують ділянку або ж створять опору для рослин, які в'ються (певні сорти троянд, виноград тощо).