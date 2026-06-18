Она также помогает упорядочить пространство и создать декоративные ограждения, пишет GrowCycle. О каких очевидных и малоизвестных преимуществах садовых сеток мы рассказываем в этом материале.

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Разновидности садовых сеток

Прежде всего, стоит понимать, что существует большое разнообразие садовых сеток. В зависимости от потребностей следует выбирать тот или иной вид.

Например, важен размер ячеек в сетке:

сетка с крупными ячейками подойдет для защиты от птиц, которые летом часто "охотятся" на виноград, вишню и другой урожай;

подойдет для защиты от птиц, которые летом часто "охотятся" на виноград, вишню и другой урожай; мелкая сетка может защитить как от птиц, так и от жуков или даже гусениц;

защитить как от птиц, так и от жуков или даже гусениц; ультрамелкая сетка благодаря своей плотности защищает урожай от мельчайших вредителей — насекомых, мух и т. п.

Кроме того, материал, из которого изготовлена сетка, также может влиять на её функции. Так, пластиковые сетки можно использовать для создания ограждений, а также защиты от сорняков, вредителей или птиц, а вот металлические уберегут участок от крупных животных и станут основой более прочного и надежного ограждения.

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Каковы преимущества садовой сетки

Увеличение урожая

Если огурцы или помидоры будут ползти прямо по земле, они будут затенять сами себя, а контакт с влагой будет провоцировать заболевания. В то же время вертикальное выращивание на шпалерной сетке может помочь снизить риски и положительно повлиять на урожай.

К тому же это очень удобно. Огурцы при таком выращивании хорошо просматриваются, поэтому их не нужно искать в зарослях, а грядку можно легко поливать и пропалывать.

Шпалерная сетка прекрасно подойдет для выращивания бобовых, кабачков, помидоров, цветов с тонким и длинным стеблем, таких как эустома, гвоздика, фрезия.

Защита от птиц

Летом все дачники задумываются, как уберечь урожай. Ведь порой достаточно одного дня, чтобы птицы съели все ягоды или фрукты.

Механическая защита с помощью сетки — один из самых дешевых и достаточно эффективных способов ограждения плодов. Все потому, что птицы избегают закрытых пространств, а сетка для них представляет для них физическое препятствие, которое они четко видят.

Затенение

Некоторые растения нуждаются в затенении. Например, молодая рассада, салат, цветочные клумбы. Для этих растений избыток солнца вреден так же, как засуха или болезнь.

В таких случаях можно воспользоваться затеняющей сеткой, которая защитит растения и поможет поддерживать необходимый уровень влажности.

При этом сетки имеют разную степень затенения: от 30 до 90%. Выбор будет зависеть от вида растения и климатических условий на участке.

Защита от кротов

Это ещё одни из вредителей, с которыми сталкиваются владельцы садов и огородов. Кроты могут испортить газоны и повредить корни растений. Поэтому сетка, уложенная на глубине 20 – 30 сантиметров, может создать барьер, который животное не преодолеет.

Декор

Садовые сетки становятся отличным решением для благоустройства территории. Благодаря им можно создать конструкции, которые разграничат участок или же послужат опорой для вьющихся растений (некоторые сорта роз, виноград и т. д.).