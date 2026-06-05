Чим підживити малину у червні: 5 ідей для економних садівників

Отримати рясний урожай малини доволі просто. Дачники лише радять використовувати правильне добриво в червні. Воно просте в приготуванні і зовсім недороге.

Малина не потребує постійно підживлення, але добрива їй потрібні, як і будь-яким іншим ягідним кущам для розвитку кращих плодів, пише Deccoria.

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Азот дають на початку весни, а далі стають важливими інші елементи: калій, фосфор, магній та кальцій. Вони відповідають за процес цвітіння, смак і термін зберігання плодів.

Чим підживити малину у червні?

На початку червня кущі малини потрібно підживити, щоб підготувати до майбутнього сезону плодоношення, тому дачники розповіли про 5 найкращих добрив.

Компост

Він є особливо корисним для молодої рослини після посадки. Компост достатньо розсипати шаром товщиною близько 5 сантиметрів навколо кущів.

Розчин живокосту

Кілограм пагонів, листя й квітів живокосту слід помістити в пластикове вікно, а тоді залити 10 літрами дощової води й залишити на 3 тижні, помішуючи. Після зазначеного часу розчин слід процідити у співвідношенні 1 частина розчину на 5 частин води.



Добрива покращать урожай малини / Фото Pexels

Розчин огірочника

Пагони огірочника потрібно помістити у 10-літрове відро й заповнити його на 1/3. Тоді налити води й зачекати 3 тижні, помішуючи кожних 2 дні. Вже коли на поверхні почнеться бродіння, то розчин вже можна розводити у пропорції 1:10 з водою.

Кавова гуща

Малина дуже любить підживлення кавовою гущею. Перед нанесенням її треба добре висушити й розсипати під кущами малини, створюючи шар завтовшки 2 сантиметри, перемішавши з ґрунтом. Після основного етапу удобрення кущі слід полити.

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Бананова шкірка

Наріжте кілька бананових шкірок на дрібні шматочки й висушіть у духовці. Їх радять помістити на 2 години при температурі 50°C. Після цього блендером шкірки слід подрібнити до порошкоподібного стану й розсипати під малину. Буде достатньо 2 столові ложки на кущ. Далі все треба перемішати з верхнім шаром ґрунту й полити.

Дачники лише застерігають від змочування листя під час підживлення, бо такий контакт може призвести до опіків. Усі добрива слід вносити лише під кущ так, щоб не зачепити листя.