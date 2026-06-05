Малина не требует постоянно подпитки, но удобрения ей нужны, как и любым другим ягодным кустам для развития лучших плодов, пишет Deccoria.

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Азот дают в начале весны, а дальше становятся важными другие элементы: калий, фосфор, магний и кальций. Они отвечают за процесс цветения, вкус и срок хранения плодов.

Чем подкормить малину в июне?

В начале июня кусты малины нужно подкормить, чтобы подготовить к будущему сезону плодоношения, поэтому дачники рассказали о 5 лучших удобрений.

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Компост

Он особенно полезен для молодого растения после посадки. Компост достаточно рассыпать слоем толщиной около 5 сантиметров вокруг кустов.

Раствор окопника

Килограмм побегов, листьев и цветов окопника следует поместить в пластиковое окно, а затем залить 10 литрами дождевой воды и оставить на 3 недели, помешивая. После указанного времени раствор следует процедить в соотношении 1 часть раствора на 5 частей воды.



Удобрения улучшат урожай малины / Фото Pexels

Раствор огуречника

Побеги огуречника нужно поместить в 10-литровое ведро и заполнить его на 1/3. Тогда налить воды и подождать 3 недели, помешивая каждые 2 дня. Уже когда на поверхности начнется брожение, то раствор уже можно разводить в пропорции 1:10 с водой.

Кофейная гуща

Малина очень любит подпитку кофейной гущей. Перед нанесением ее надо хорошо высушить и рассыпать под кустами малины, создавая слой толщиной 2 сантиметра, перемешав с почвой. После основного этапа удобрения кусты следует полить.

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Банановая кожура

Нарежьте несколько банановых шкурок на мелкие кусочки и высушите в духовке. Их советуют поместить на 2 часа при температуре 50°C. После этого блендером кожуру следует измельчить до порошкообразного состояния и рассыпать под малину. Будет достаточно 2 столовые ложки на куст. Далее все надо перемешать с верхним слоем почвы и полить.

Дачники только предостерегают от смачивания листьев во время подкормки, потому что такой контакт может привести к ожогам. Все удобрения следует вносить только под куст так, чтобы не задеть листья.