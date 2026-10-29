Не розсипайте кавову гущу зверху на грядки: ось як її правильно використовувати

Залишки від ранкової кави на відкритому ґрунті швидко перетворюються на щільний панцир і пересушують коріння рослин. Дотримання двох простих правил допоможе перетворити ці популярні відходи на безпечне добриво.

Чимало садівників висипають залишки з кавомашини прямо під квіти чи кущі, сподіваючись підживити землю корисними мікроелементами, пише TheCoolist. Проте на відкритому повітрі гуща ущільнюється так само сильно, як у ріжку еспресо-машини. Утворена кірка практично не пропускає повітря, а поливна й дощова вода просто скочується по ній і випаровується, зовсім не доходячи до коріння.

Придбати заварну каву можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців, перевірити склад і вагу пакування в описі товару.

Які приховані небезпеки має кавовий осад?

Крім порушення доступу вологи, гуща створює хімічні труднощі для рослинності на ділянці. У залишках зберігається кофеїн і споріднені з ним сполуки, які пригнічують проростання насіння та сповільнюють загальний розвиток культур.

Під час розкладання кавових часток ґрунтові мікроорганізми починають тимчасово зв'язувати азот. Через це насадження певний час відчувають дефіцит живлення, хоча господарі розраховували саме на збагачення землі цим елементом. Не варто покладатися на гущу і як на засіб для надійного підкислення ґрунту під лохину чи гортензії.

Перевірити стан грядки можна за допомогою звичайної склянки води: вилийте її на потемнілу ділянку ґрунту. Якщо волога береться краплями та стікає врізнобіч, кава вже заважає повноцінному поливу.



Кавову гущу можна використовувати на ділянці / Фото Pexels

Як правильно удобрювати ґрунт кавою?

Щоб отримати користь без ризику для саду, застосовуйте один із двох перевірених способів:

Закладіть у компост. Пересипайте гущу разом із паперовими фільтрами до компостної купи, контролюючи, щоб вона становила не більше ніж 20% від загального об'єму. Зручна пропорція для суміші: три частини сухого листя, одна частина скошеної трави та одна частина кави. За кілька місяців кофеїн повністю розкладеться, а азот вивільниться у доступній формі. Заробіть у ґрунт із мульчею. Якщо ви вносите відходи безпосередньо на ділянку, викладайте шар завтовшки не більше ніж 1,2 сантиметра. Обов'язково перемішайте його граблями з верхніми 5 – 10 сантиметрами землі або засипте шаром великої деревної тріски завтовшки до 10 сантиметрів.

Під захистом якісної мульчі кавові частинки не залежуються, залишаються пухкими, а дощові черв'яки поступово переробляють їх у ґрунті. Водночас утримайтеся від подібного добрива поруч із молодими сіянцями та на щойно засіяних грядках.