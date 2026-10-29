Не разбрасывайте кофейную гущу по грядкам: вот как ее правильно использовать

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Многие садоводы высыпают остатки из кофемашины прямо под цветки или кусты, надеясь обогатить почву полезными микроэлементами, пишет TheCoolist. Однако на открытом воздухе кофейная гуща уплотняется так же сильно, как и в рожке эспрессо-машины. Образовавшаяся корка практически не пропускает воздух, а поливная и дождевая вода просто скатывается по ней и испаряется, совсем не доходя до корней.

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Какие скрытые опасности таит кофейный осадок?

Помимо нарушения доступа влаги, кофейная гуща создает химические проблемы для растительности на участке. В остатках сохраняется кофеин и родственные ему соединения, которые подавляют прорастание семян и замедляют общее развитие культур.

В процессе разложения кофейных частиц почвенные микроорганизмы начинают временно связывать азот. Из-за этого насаждения некоторое время испытывают дефицит питания, хотя хозяева рассчитывали именно на обогащение почвы этим элементом. Не стоит полагаться на кофейную гущу и как на средство для надежного подкисления почвы под голубику или гортензии.

Проверить состояние грядки можно с помощью обычного стакана воды: вылейте его на потемневший участок почвы. Если влага впитывается каплями и стекает в разные стороны, кофе уже мешает полноценному поливу.

Кофейную гущу можно использовать на участке / Фото Pexels

Как правильно удобрять почву кофе?

Чтобы получить пользу без риска для сада, применяйте один из двух проверенных способов:

Добавьте в компост. Пересыпайте кофейную гущу вместе с бумажными фильтрами в компостную кучу, следя за тем, чтобы она составляла не более 20% от общего объема. Удобная пропорция для смеси: три части сухой листвы, одна часть скошенной травы и одна часть кофе. Через несколько месяцев кофеин полностью разложится, а азот высвободится в доступной форме. Внесите в почву вместе с мульчей. Если вы вносите отходы непосредственно на участок, выкладывайте слой толщиной не более 1,2 сантиметра. Обязательно перемешайте его граблями с верхними 5–10 сантиметрами почвы или засыпьте слоем большой древесной щепы толщиной до 10 сантиметров.

Под защитой качественной мульчи кофейные частицы не залеживаются, остаются рыхлыми, а дождевые черви постепенно перерабатывают их в почве. В то же время воздержитесь от применения подобного удобрения рядом с молодыми саженцами и на только что засеянных грядках.