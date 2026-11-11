Насипте це під лохину в листопаді: влітку кущі гнутимуться від урожаю

У безсніжні та морозні зими кущі лохини ризикують втратити більшу частину майбутнього врожаю. Проста дія з підручним матеріалом створить надійне укриття для коренів.

Чому лохині потрібен захист саме в листопаді?

Пізньої осені на пагонах уже сформовані бруньки, з яких навесні розпустяться квіти та зав'яжуться ягоди, пише Smakosze. Якщо не допомогти кущам пережити зиму, мороз знищить майбутній урожай. Квіткові бруньки на верхівках пагонів великі й округлі, тому будь-яке їхнє обмороження одразу зменшує кількість ягід.

Коренева система лохини розташована близько до поверхні й складається з тонких корінців без кореневих волосків. Без надійного захисту вона швидко пересихає або вимерзає під час морозів без снігу.

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Що насипати під кущі до морозів?

Найкращий спосіб захистити коріння чагарнику – створити товстий шар органічної мульчі:

Розсипте під кожен кущ шар соснової кори завтовшки щонайменше 10 сантиметрів по всій ширині крони.

Замість кори можна використати хвойну тирсу або свіжу хвою.

Обов'язково рясно полийте землю перед мульчуванням, якщо осінь була посушливою, поки ґрунт не замерз.

Така ковдра виконує потрійну роботу: утримує вологу, захищає від морозів і природно підкислює землю. Для лохини це вкрай важливо, адже рослина повноцінно розвивається лише в кислому ґрунті з рівнем pH від 3,8 до 4,8.



Щоб лохина добре перезимувала, кущі треба вкрити / Фото з Вікіпедії

Яких помилок уникати під час підготовки до зими?

Головна помилка пізньої осені – внесення добрив, особливо азотних. Азот провокує активний ріст пагонів, заважає деревині визріти та робить кущ беззахисним перед морозами. Калійні підживлення також мали закінчитися ще на початку осені, тому зараз будь-які добрива заборонені.

Секатор краще сховати до кінця зими. Формувальне та проріджувальне обрізання відкладіть до лютого чи березня, коли мине загроза сильних холодів. Якщо обрізати гілки зараз, ви власноруч зріжете квіткові бруньки, а свіжі зрізи гірше переносять мороз.

У листопаді дозволено видаляти лише сухі та явно уражені хворобами гілки з бурими плямами. Зрізайте їх до здорової тканини та обов'язково викидайте у смітник, а не в компост, щоб не розносити спори грибків садом. Молоді саджанці додатково обгорніть агроволокном або соломою.

Як захистити лохину в горщиках?

Якщо ви вирощуєте ягідник у контейнерах, пам'ятайте, що земляна грудка в них промерзає з усіх боків значно швидше.

Обмотайте горщик кількома шарами мішковини або солом'яним матом. Поставте ємність на дерев'яну дошку чи лист пінопласту.

Це вбереже коріння від контакту з крижаною плиткою чи бетоном і не дасть йому перемерзнути.