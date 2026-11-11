Посыпьте это под голубику в ноябре: летом кусты будут гнуться под тяжестью урожая

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Почему голубике нужна защита именно в ноябре?

Поздней осенью на побегах уже сформированы почки, из которых весной распустятся цветки и завяжутся ягоды, пишет Smakosze. Если не помочь кустам пережить зиму, мороз уничтожит будущий урожай. Цветочные почки на верхушках побегов большие и округлые, поэтому любое их обмораживание сразу уменьшает количество ягод.

Корневая система голубики расположена близко к поверхности и состоит из тонких корешков без корневых волосков. Без надежной защиты она быстро пересыхает или вымерзает во время морозов без снега.

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Что насыпать под кусты перед морозами?

Лучший способ защитить корни кустарника – создать толстый слой органической мульчи:

Рассыпьте под каждый куст слой сосновой коры толщиной не менее 10 сантиметров по всей ширине кроны.

Вместо коры можно использовать хвойные опилки или свежую хвою.

Обязательно обильно полейте землю перед мульчированием, если осенью было сухо, пока почва не замерзла.

Такое покрытие выполняет двойную функцию: удерживает влагу, защищает от морозов и естественным образом подкисляет почву. Для голубики это крайне важно, ведь растение полноценно развивается только в кислой почве с уровнем pH от 3,8 до 4,8.

Чтобы голубика хорошо перезимовала – кусты нужно укрыть / Фото из Википедии

Каких ошибок следует избегать при подготовке к зиме?

Главная ошибка осенью – внесение удобрений, особенно азотных. Азот провоцирует активный рост побегов, мешает древесине созреть и делает куст беззащитным перед морозами. Калийные подкормки также должны были закончиться еще в начале осени, поэтому сейчас любые удобрения запрещены.

Секатор лучше убрать до конца зимы. Формирующую и прореживающую обрезку отложите до февраля или марта, когда минует угроза сильных холодов. Если обрезать ветки сейчас, вы собственноручно срежете цветочные почки, а свежие срезы хуже переносят мороз.

В ноябре разрешается удалять только сухие и явно пораженные болезнями ветки с бурыми пятнами. Срезайте их до здоровой ткани и обязательно выбрасывайте в мусор, а не в компост, чтобы не разносить споры грибков по саду. Молодые саженцы дополнительно оберните агроволокном или соломой.

Как защитить голубику в горшках?

Если вы выращиваете ягодник в контейнерах, помните, что земляной ком в них промерзает со всех сторон значительно быстрее.

Обмотайте горшок несколькими слоями мешковины или соломенным матом. Поставьте емкость на деревянную доску или лист пенопласта.

Это убережет корни от контакта с ледяной плиткой или бетоном и не даст им перемерзнуть.