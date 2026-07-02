В спеку можна робити тільки так: як обробляти та поливати огірки на городі

Огірки – це бажана, але досить вибаглива культура, і не всі дачники знають, що робити, коли настає пік літньої спеки. Всього кілька помилок, і рослини можуть зів'янути та втратити весь урожай.

Полив і обприскування огірків здаються неймовірно простим завданням – втім, чимало дачників припускаються однакових помилок, що згодом призводять до погіршення врожаю, або ж і повної його відсутності. Про те, як уникнути поширених проблем огірків, розповідає 24 Канал.

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Як правильно поливати огірки?

Полив огірків – це не таке просте завдання, як видавалося, адже використати для цього шланг не вдасться. Поливати рослини обов'язково потрібно відстояною теплою водою. Її температура не має бути нижчою, ніж 25 градусів.

У холодну та похмуру погоду полив огірків можна обмежити – коріння рослин погано всмоктує вологу, і щойно води буде надто багато, воно почне гнити. Пам'ятати потрібно й про те, що занедужати рослина може і через холодну воду: вона просто скине усю зав'язь.

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Коли огірки зростають, поливають їх зазвичай раз на п'ять днів, але якщо стоїть посуха, можна робити це частіше. А ось під час активного збору плодів полив слід проводити тричі на тиждень.



Під час збору врожаю огірки потрібно поливати часто / Фото Pexels

Важливо! Поливати огірки потрібно не зверху, а під корінь. Біля кореневої шийки земля обов'язково має залишатися сухою, адже інакше коріння почне гнити. Але й слідкуйте за тим, аби краплі не потрапляли на листя: це може призвести до опіків на сонці.

Чим обробити огірки?

Огірки – це культура, що схильна до різних хвороб, та найчастіше проблемою стає борошниста роса, прикоренева та сіра гниль, а також бактеріоз. Проблема полягає у тому, що ці хвороби одразу вражають кілька життєво важливих частин рослини – і це призводить до зниження врожайності, а іноді й до загибелі усього куща.

Найкращий спосіб боротися з цим – обробка по листу молоком та йодом.

Користь від цього засобу неймовірна: молоко містить чимало поживних елементів, а йод діє не тільки як антисептик, але також сам собою може стати потужним добривом. Але він також запобігає розвитку хвороб – у тому числі й фітофторозу.

Ось як приготувати засіб:

літр молока розчинити у відрі води;

у розчин додати 30 крапель йоду.

Використовувати отриманий засіб потрібно для обприскування кущів – на кожний достатньо буде взяти по 1,5 літра розчину. Для того, аби засіб добре кріпився до листа, можна на відро додати ложку рідкого мила.

Обприскування найкраще проводити ввечері, коли немає вітру. Починайте обробку знизу, повільно просуваючись вгору.