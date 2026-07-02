Полив и опрыскивание огурцов кажутся невероятно простой задачей – однако многие дачники допускают одни и те же ошибки, которые впоследствии приводят к снижению урожая или даже к его полному отсутствию. О том, как избежать распространенных проблем с огурцами, рассказывает "24 Канал".

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Как правильно поливать огурцы?

Полив огурцов – это не такая простая задача, как казалось, ведь использовать для этого шланг не получится. Поливать растения обязательно нужно отстоянной теплой водой. Ее температура не должна быть ниже 25 градусов.

В холодную и пасмурную погоду полив огурцов можно ограничить – корни растений плохо впитывают влагу, и только что воды будет слишком много, они начнут гнить. Необходимо помнить и о том, что растение может заболеть и из-за холодной воды: оно просто сбросит всю завязь.

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Когда огурцы растут, их обычно поливают раз в пять дней, но если стоит засуха, можно делать это чаще. А вот во время активного сбора плодов полив следует проводить три раза в неделю.



Во время сбора урожая огурцы нужно поливать часто / Фото Pexels

Важно! Поливать огурцы нужно не сверху, а у корней. Вокруг корневой шейки почва обязательно должна оставаться сухой, ведь иначе корни начнут гнить. Но следите за тем, чтобы капли не попадали на листья: это может привести к ожогам на солнце.

Чем обрабатывать огурцы?

Огурцы – это культура, подверженная различным заболеваниям, и чаще всего проблемой становятся мучнистая роса, прикорневая и серая гниль, а также бактериоз. Проблема заключается в том, что эти болезни сразу поражают несколько жизненно важных частей растения – и это приводит к снижению урожайности, а иногда и к гибели всего куста.

Лучший способ бороться с этим – обработка листьев молоком и йодом.

Польза от этого средства невероятна: молоко содержит немало питательных элементов, а йод действует не только как антисептик, но и сам по себе может стать мощным удобрением. Кроме того, он предотвращает развитие болезней – в том числе и фитофтороза.

Вот как приготовить средство:

литр молока растворить в ведре воды;

в раствор добавить 30 капель йода.

Полученное средство нужно использовать для опрыскивания кустов – на каждый достаточно будет взять по 1,5 литра раствора. Чтобы средство хорошо прилипало к листьям, можно добавить в ведро ложку жидкого мыла.

Опрыскивание лучше всего проводить вечером, когда нет ветра. Начинайте обработку снизу, медленно продвигаясь вверх.