Перці дадуть щедрий урожай: 5 важливих справ, які потрібно зробити в червні

Перець не є вибагливою культурою, але у червні потребує особливої уваги. Якщо рослини отримують достатню кількість світла, ростуть у відповідному ґрунті й не страждають від нестачі вологи, то будуть добре розвиватися й активно формувати майбутній урожай.

Саме тому червень вважається одним з найважливіших місяців для догляду за цією культурою, пише Gardening Know How. Є 5 основних завдань цього місяця, які варто зробити, щоб отримати багато перців. Ці кілька простих дій допоможуть закласти основу для гарного урожаю.

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Що потрібно перцям у червні?

Багато води

Влітку температура різко піднімається, тому потреба у волозі помітно зростає. Влітку сонце висушує землю, тому полив стає одним з головних пунктів догляду. Слід уважно стежити за молодими, оскільки їхній ґрунт повинен залишатися вологим, але не перезволоженим.

Для нещодавно висаджених саджанців радять глибокий та повільний полив 2 – 3 рази на тиждень. Частоту можна коригувати залежно від погодних умов.



Перці потребують багато вологи / Фото Pexels

Достатня кількість світла

Перець дуже любить сонячні ділянки, оскільки світло допомагає рослинам активно рости й формувати плоди. Якщо ж рослини ростимуть в тіні, то кущі почнуть витягуватися, стануть слабшими, а врожайність різко знизиться.

У червні слід звернути увагу на те, чи не затінюють перці дерева, кущі чи інші рослини. За потреби рослини потрібно пересадити в освітлене місце.

Для нормального розвитку перцям потрібно 6 годин прямого сонячного світла кожного дня. Найкраще, якщо рослини отримуватимуть ранкове сонце, а в найспекотнішу частину для матимуть захист від променів.

Обмеження шкідників

Попелиця та перцева личинка – найпопулярніші шкідники рослин. Попелиця може колоніями селитися на листках з нижнього боку й живитися соком рослин.

Саме тому кущі потрібно перевіряти раз на тиждень. Для боротьби з попелицею можна використовувати олію німу.

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Прищипування ранніх квіток

Видаляючи перші квітки перцю, можна покращити подальший розвиток рослин. У період поки перець формує кореневу систему й нарощує листя, раннє цвітіння забирає частину його ресурсів. Видалення перших квіток дозволяє рослині спрямувати сили на зміцнення й розвиток.

Кущі в результаті стають міцнішими, а надалі здатні сформувати більшу кількість плодів. Крім того, таким чином можна уникнути занадто раннього плодоношення, коли рослина ще не встигла зміцніти.

Додавання захисного шару мульчі

Мульчування приносить перцю кілька переваг. Захисний шар допомагає корінню легше переносити перепади температури, зберігає вологу в ґрунті й зменшує ризик потрапляння збудників хвороб на листя під час дощу.

Для мульчування підійдуть натуральні матеріали, які почнуть з часом розкладатися й збагатять ґрунт. Це може бути скошена трава, сухе листя чи солома.

Мульчу лише не варто підсипати впритул до стебел, щоб не сприяти розвитку грибкових захворювань. Також варто видаляти найнижче листя, яке торкається землі, щоб знизити ризик зараження рослин.