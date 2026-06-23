Именно поэтому июнь считается одним из самых важных месяцев для ухода за этой культурой, пишет Gardening Know How. В этом месяце следует выполнить 5 основных задач, чтобы получить богатый урожай перцев. Эти несколько простых действий помогут заложить основу для хорошего урожая.

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Что нужно перцам в июне?

Много воды

Летом температура резко повышается, поэтому потребность во влаге заметно возрастает. Летом солнце высушивает землю, поэтому полив становится одним из главных пунктов ухода. Следует внимательно следить за молодыми растениями, поскольку их почва должна оставаться влажной, но не переувлажненной.

Для недавно высаженных саженцев рекомендуется глубокий и медленный полив 2–3 раза в неделю. Частоту можно корректировать в зависимости от погодных условий.



Перец нуждается в большом количестве влаги / Фото Pexels

Достаточное количество света

Перец очень любит солнечные участки, поскольку свет помогает растениям активно расти и формировать плоды. Если же растения будут расти в тени, то кусты начнут вытягиваться, станут слабее, а урожайность резко снизится.

В июне следует обратить внимание на то, не затеняют ли перец деревья, кусты или другие растения. При необходимости растения нужно пересадить в освещенное место.

Для нормального развития перцам требуется 6 часов прямого солнечного света каждый день. Лучше всего, если растения будут получать утреннее солнце, а в самую жаркую часть дня будут иметь защиту от лучей.

Борьба с вредителями

Тля и перцевая личинка — самые распространенные вредители растений. Тля может колониями селиться на листьях с нижней стороны и питаться соком растений.

Именно поэтому кусты нужно проверять раз в неделю. Для борьбы с тлей можно использовать ним-масло.

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Прищипывание ранних цветков

Удаляя первые цветки перца, можно улучшить дальнейшее развитие растений. В период, пока перец формирует корневую систему и наращивает листву, раннее цветение отнимает часть его ресурсов. Удаление первых цветков позволяет растению направить силы на укрепление и развитие.

В результате кусты становятся крепче и в дальнейшем способны сформировать большее количество плодов. Кроме того, таким образом можно избежать слишком раннего плодоношения, когда растение ещё не успело окрепнуть.

Нанесение защитного слоя мульчи

Мульчирование приносит перцу несколько преимуществ. Защитный слой помогает корням легче переносить перепады температуры, сохраняет влагу в почве и снижает риск попадания возбудителей болезней на листья во время дождя.

Для мульчирования подойдут натуральные материалы, которые со временем начнут разлагаться и обогатят почву. Это может быть скошенная трава, сухая листва или солома.

Только не стоит подсыпать мульчу вплотную к стеблям, чтобы не способствовать развитию грибковых заболеваний. Также следует удалять самые нижние листья, касающиеся земли, чтобы снизить риск заражения растений.