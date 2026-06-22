Если на листьях помидоров появляются коричневые пятна, побеги засыхают, а плоды начинают гнить — это признак фитофтороза, пишет Wprost Dom.

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Лучшим решением является спрей на основе пищевой соды. Он не убережет от запущенной болезни, но поможет помидорам лучше пережить уязвимый период после дождя.

Почему фитофтороз так вреден?

Фитофтороз считается самой серьёзной болезнью томатов, выращиваемых на грядках. В влажную погоду он довольно активно развивается, а также в прохладные или умеренно тёплые ночи.

Первые симптомы появляются на листьях. Коричневые и серо-зеленые пятна активно увеличиваются, а затем болезнь распространяется на стебли и плоды, приводя к гибели растений.



Фитофтороз поражает помидоры / Фото Pexels

Как сода может защитить от фитофтороза?

Сода не является фунгицидом, но улучшает состояние поверхности листьев. Бикарбонат натрия повышает pH среды, препятствуя росту патогенных спор. А калиевое мыло, входящее в состав спрея, улучшает прилипание средства к листьям.

Для приготовления натурального спрея понадобится:

1 литр воды;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка рапсового масла;

несколько капель калиевого мыла.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать и сразу же нанести на растения. Лучше применять до появления симптомов, учитывая дождливую погоду, высокую влажность и росу, которая держится до позднего утра.

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Традиционно опрыскивание следует проводить рано утром или вечером, тщательно обрабатывая верхнюю и нижнюю листву. Если сезон дождей длительный, то обработку лучше повторять каждые 7 дней.

Чтобы не подвергать томаты фитофторозу, садоводы советуют сажать овощи с интервалами, удалять нижние листья после контакта с землей и поливать растения только под корень.

Также следует избегать увлажнения листьев и регулярно удалять зараженные части, обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха.