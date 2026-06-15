Полуниця наступного року вродить вдвічі краще: ось що потрібно зробити після збору урожаю

Полуниця – це дуже популярна культура для вирощування на городі, але чимало дачників припускаються з нею однієї простої помилки – припиняють догляд одразу ж після того, як зберуть омріяний урожай. А така дія призводить до того, що наступного року він суттєво зменшується.

Цвітіння та плодоношення полуниці не має чітких часових меж, і кожен сорт може давати урожай в різний час. Та догляд після того, як цей урожай закінчиться, досить подібний, пише RHS.

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Як доглядати за полуницею після збору урожаю?

Полив

Після того як ягоди припиняють рости на кущах, сам кущ все ще розвивається, і тому полив залишається вирішальним для здоров'я рослини. Поливати полуницю не потрібно часто – достатньо буде робити це раз на тиждень чи на десять днів. Втім, зволоження має бути якісним, аби ґрунт глибоко просочився вологою.

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Після поливу дачники радять розпушувати ґрунт на глибину 10 сантиметрів. Біля самих кущів варто діяти обережно, аби не зачепити коріння.



Полуницю потрібно поливати і після збору врожаю / Фото Pexels

Обрізка

Обрізку варто проводити одразу ж після повного завершення збору урожаю. Видаляйте ділянки кущів, що не будуть плодоносити наступного року. Окрім того, необхідно прибрати все хворе та уражене шкідниками листя, а також видалити вуса.

Якщо потрібно омолодити грядки, кілька найсильніших вусиків можна залишити і присипати їх землею для того, аби потім на них утворилася коренева система.

Обробка від шкідників і хвороб

Деякі дачники повністю скошують листя на висоті приблизно 7 сантиметрів – але після цього потрібно провести профілактичну обробку ділянки, і для цього слід використати фунгіциди та інсектициди. Це найкращий час для обробки, бо вже навіть через місяць буде запізно – адже закладається майбутній врожай.

Добрива

Підживлення проводиться 4 рази під час вегетації рослини, і без нього не обійтися. Найкраще підходять для цього калій та фосфор.