Цветение и плодоношение клубники не имеют четких временных рамок, и каждый сорт может давать урожай в разное время. Однако уход после сбора урожая остается практически неизменным, пишет RHS.

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Как ухаживать за клубникой после сбора урожая?

Полив

После того как ягоды перестают расти на кустах, сам куст все еще развивается, и поэтому полив остается решающим для здоровья растения. Поливать клубнику не нужно часто – достаточно будет делать это раз в неделю или раз в десять дней. Впрочем, увлажнение должно быть качественным, чтобы почва глубоко пропиталась влагой.

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После полива дачники советуют рыхлить почву на глубину 10 сантиметров. Возле самих кустов следует действовать осторожно, чтобы не задеть корни.



Клубнику нужно поливать и после сбора урожая / Фото Pexels

Обрезка

Обрезку следует проводить сразу же после полного завершения сбора урожая. Удаляйте участки кустов, которые не будут плодоносить в следующем году. Кроме того, необходимо убрать всю больную и пораженную вредителями листву, а также удалить усы.

Если нужно омолодить грядки, несколько самых сильных усов можно оставить и присыпать их землей, чтобы потом на них образовалась корневая система.

Обработка от вредителей и болезней

Некоторые дачники полностью скашивают листья на высоте примерно 7 сантиметров – но после этого нужно провести профилактическую обработку участка, и для этого следует использовать фунгициды и инсектициды. Это лучшее время для обработки, потому что уже через месяц будет слишком поздно – ведь закладывается будущий урожай.

Удобрения

Подкормка проводится 4 раза в течение вегетации растения, и без нее не обойтись. Лучше всего для этого подходят калий и фосфор.