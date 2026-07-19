Підживіть цим помідори у липні: виростуть великими та смачними

У липні дачники радять підживити помідори трьома важливими елементами: кальцієм, магнієм та фосфором, які необхідні томатам для хорошого росту й плодоношення.

Кальцій потрібен томатам впродовж всього сезону, пише Wprost Dom. Завдяки ньому зміцняться стінки тканини й зменшиться ризик гниття верхівок квіток.

Що потрібно у липні томатам?

Дефіцит магнію можна помітити за простою ознакою – пожовтінню старого листя. Простим джерелом цього елемента є сульфіт магнію, відомий як сіль Епсома.

А от фосфор відповідає за розвиток, правильне цвітіння та зав’язування плодів. Джерелом цього елемента є кісткове добриво, яке має кращий ефект, ніж розчинні добрива.

Як приготувати підживлення для томатів?

Городники радять приготувати домашній кондиціонер, який містить ідеальну дозу кальцію, магнію та фосфору.

Для його приготування потрібно:

5 літрів відстояної води;

1 столова ложка солі Епсома;

1 столова ложка кісткового борошна;

2 жмені перемеленої яєчної шкаралупи;

0,5 чайної ложки харчової соди.

Потрібно змішати всі інгредієнти у воді й залишити на кілька годин, а перед використанням ще раз перемішати.



Підживлення покращить ріст томатів / Фото Pexels

Поливати рослини варто вранці, коли ґрунт ще вологий. Дачники радять не лити підживлення на листя, а зверху на коріння. Таку обробку можна проводити кожних 10 днів.

Крім удобрення, варто забезпечити томатам мульчування, регулярний полив та циркуляцію повітря між рослинами. У такому разі плоди будуть мати всі умови для хорошого росту.