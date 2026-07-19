Кальцій потрібен томатам впродовж всього сезону, пише Wprost Dom. Завдяки ньому зміцняться стінки тканини й зменшиться ризик гниття верхівок квіток.
Що потрібно у липні томатам?
Дефіцит магнію можна помітити за простою ознакою – пожовтінню старого листя. Простим джерелом цього елемента є сульфіт магнію, відомий як сіль Епсома.
А от фосфор відповідає за розвиток, правильне цвітіння та зав’язування плодів. Джерелом цього елемента є кісткове добриво, яке має кращий ефект, ніж розчинні добрива.
Як приготувати підживлення для томатів?
Городники радять приготувати домашній кондиціонер, який містить ідеальну дозу кальцію, магнію та фосфору.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Для його приготування потрібно:
- 5 літрів відстояної води;
- 1 столова ложка солі Епсома;
- 1 столова ложка кісткового борошна;
- 2 жмені перемеленої яєчної шкаралупи;
- 0,5 чайної ложки харчової соди.
Потрібно змішати всі інгредієнти у воді й залишити на кілька годин, а перед використанням ще раз перемішати.
Підживлення покращить ріст томатів / Фото Pexels
Поливати рослини варто вранці, коли ґрунт ще вологий. Дачники радять не лити підживлення на листя, а зверху на коріння. Таку обробку можна проводити кожних 10 днів.
Крім удобрення, варто забезпечити томатам мульчування, регулярний полив та циркуляцію повітря між рослинами. У такому разі плоди будуть мати всі умови для хорошого росту.