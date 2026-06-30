Дрібниця, від якої залежить все: як вибрати чохол на сидіння в машину

Обслуговування авто – це не тільки масштабні перевірки, а й дрібниці, які спершу можуть здатись неважливими. Наприклад, правильні чохли для сидінь, які підійдуть саме вам.

Насамперед варто зауважити, що деякі водії також дотримуються думки, що можна обійтися без них, проте цій тезі є і підтвердження, і спростування. Про це пише "РБК-Україна".

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Як обрати чохли для автокрісел

Часто оригінальні сидіння авто просто шкода забруднити чи пошкодити, тому водії обирають чохли. Вони можуть бути дуже різними, тому обрати серед різноманіття може бути непросто.

Насамперед потрібно визначитись із типом чохлів. Вони бувають універсальними (підходять для більшості авто) та модельними (такі, що виготовляються під конкретну марку авто та повністю імітують вигини сидіння). Ці чохли також дозволяють повністю врахувати конструкцію авто, тому всі функції будуть працювати.

Знайти універсальні та модельні чохли для автокрісел можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для автомобілів на будь-який смак.На Prom можна порівняти чохли для сидінь різних типів, кольорів, кроїв та обрати оптимальний варіант за ціною. За результатами дослідження Kantar 2025 року покупці вважають, що на Prom найнижчі ціни серед українських маркетплейсів. Якщо вам важливо перевірити чохли на пошті та пересвідчитись у тому, що вони вам підходять, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Інший важливий критерій – матеріал, із якого ці чохли будуть зроблені. Потрібно, щоб тканина була еластичною та довго залишалась чистою. Крім цього, варто також звернути увагу на палітру кольорів. Тут кожен може обирати те, що йому до смаку. Здається, що світлі тони для чохлів – не найкраща ідея, проте якісна тканина будь-якого кольору може достатньо довго "відбивати" бруд.

Не варто уникати світлих тонів / Фото Pexels

До слова, саме зміна чохлів для сидінь є найпростішим способом дещо змінити інтер'єр авто та зробити його трохи іншим за атмосферою.

Не варто применшувати значення такої деталі, адже часто саме від дрібниць залежить те, чи зручно буде користуватись всією машиною.