Прежде всего стоит отметить, что некоторые водители также считают, что можно обойтись без них, однако у этого утверждения есть как подтверждение, так и опровержение. Об этом пишет "РБК-Украина".

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Как выбрать чехлы для автокресел

Часто оригинальные сиденья автомобиля просто жалко испачкать или повредить, поэтому водители выбирают чехлы. Они могут быть очень разными, поэтому сделать выбор среди такого разнообразия может быть непросто.

Прежде всего нужно определиться с типом чехлов. Они бывают универсальными (подходят для большинства автомобилей) и модельными (изготавливаются под конкретную марку автомобиля и полностью повторяют изгибы сиденья). Такие чехлы также позволяют полностью учесть конструкцию автомобиля, поэтому все функции будут работать.

Знайти універсальні та модельні чохли для автокрісел можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для автомобілів на будь-який смак.На Prom можна порівняти чохли для сидінь різних типів, кольорів, кроїв та обрати оптимальний варіант за ціною. За результатами дослідження Kantar 2025 року покупці вважають, що на Prom найнижчі ціни серед українських маркетплейсів. Якщо вам важливо перевірити чохли на пошті та пересвідчитись у тому, що вони вам підходять, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Еще один важный критерий – материал, из которого изготовлены эти чехлы. Ткань должна быть эластичной и долго оставаться чистой. Кроме того, стоит обратить внимание на цветовую палитру. Здесь каждый может выбрать то, что ему по душе. Кажется, что светлые тона для чехлов – не лучшая идея, однако качественная ткань любого цвета может достаточно долго "отталкивать" грязь.

Не стоит избегать светлых оттенков / Фото Pexels

Кстати, именно смена чехлов для сидений – самый простой способ немного изменить интерьер автомобиля и придать ему немного иную атмосферу.

Не стоит преуменьшать значение такой детали, ведь часто именно от мелочей зависит, насколько удобно будет пользоваться всей машиной.