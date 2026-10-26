Опалення без газу і дров: в Україні зростає попит на "зелене вугілля"

В Україні почали експериментувати із вирощуванням міскантусу – високої багаторічної трави, яку використовують для виробництва твердого біопалива. У країнах Європи цю технологію застосовують вже кілька років, зокрема для опалення приміщень і забезпечення підприємств енергією.

Міскантус може сягати трьох метрів заввишки, пише Deutsche Welle. Після збору урожаю його переробляють на пелети чи тріску, яку спалюють для отримання тепла.

У чому перевага "зеленого вугілля"?

Тонна сухого міскантусу під час згоряння виділяє на 20% більше тепла, ніж така сама кількість дров. Крім того, за енергетичною цінністю вона може замінити близько 500 кубометрів газу.

Серед переваг рослини – швидке зростання і здатність активно поглинати вуглекислий газ. Міскантус уже вирощують і використовують у Німеччині, Ірландії, Великій Британії та Франції.

В Україні зараз облаштовують експериментальні поля та оцінюють перспективи вирощування цієї культури. За підрахунками одного з аграріїв, урожай з гектара міскантусу може забезпечити паливом приблизно 20 приватних будинків на місяць.

Проте на перший урожай доведеться чекати близько двох років після висаджування рослини. Втім, українські виробники вже продають пелети з міскантусу великим підприємствам, а частину продукції відправляють за кордон, переважно до Німеччини.



Ось так виглядає сухий міскантус у тюках / Фото з сайту Deutsche Welle.

Зараз фахівці досліджують, наскільки доцільно використовувати таке біопаливо для обігріву шкіл, дитячих садків і житлових будинків. За попередніми підрахунками, для опалення одного приватного будинку може знадобитися близько 20 соток землі, засадженої міскантусом.

Однак можливість переходу на це паливо залежить від типу опалювального обладнання. Підприємства, які вже мають котли на твердому паливі, можуть використовувати міскантус без значних змін у системі.

Натомість газове опалення потребуватиме переобладнання. Модернізація знадобиться і великим теплоелектростанціям, оскільки їхні установки потрібно адаптувати до спалювання нового виду біопалива.