Отопление без газа и дров: в Украине растет спрос на "зеленый уголь"

Мискантус может достигать трех метров в высоту, пишет Deutsche Welle. После сбора урожая его перерабатывают в пеллеты или щепу, которую сжигают для получения тепла.

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В чем преимущество "зеленого угля"?

Тонна сухого мискантуса при сгорании выделяет на 20% больше тепла, чем такое же количество дров. Кроме того, по энергетической ценности она может заменить около 500 кубометров газа.

Среди преимуществ растения – быстрый рост и способность активно поглощать углекислый газ. Мискантус уже выращивают и используют в Германии, Ирландии, Великобритании и Франции.

В Украине сейчас обустраивают экспериментальные поля и оценивают перспективы выращивания этой культуры. По подсчетам одного из аграриев, урожай с гектара мискантуса может обеспечить топливом примерно 20 частных домов в месяц.

Однако первого урожая придется ждать около двух лет после посадки растений. Впрочем, украинские производители уже продают пеллеты из мискантуса большим предприятиям, а часть продукции отправляют за границу, преимущественно в Германию.

Вот такой вид имеет сухой мискантус в тюках / Фото с сайта Deutsche Welle.

Сейчас специалисты изучают, насколько целесообразно использовать такой вид биотоплива для обогрева школ, детских садов и жилых домов. По предварительным подсчетам, для отопления одного частного дома может потребоваться около 20 соток земли, засаженной мискантусом.

Однако возможность перехода на это топливо зависит от типа отопительного оборудования. Предприятия, которые уже имеют котлы на твердом топливе, могут использовать мискантус без значительных изменений в системе.

А вот газовое отопление потребует переоборудования. Модернизация понадобится и большим теплоэлектростанциям, поскольку их установки нужно адаптировать к сжиганию нового вида биотоплива.