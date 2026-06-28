Другий шанс для урожаю: що та коли садити на полі у липні

У липні на полях триває догляд за посівами, проте роботи ще не завершуються. У середині літа фермери висівають культури для отримання осіннього урожаю, повторно засіваючи окремі ділянки чи сидерати для покращення ґрунту.

Багато аграріїв та городників під час планування польових робіт звертають увагу на місячний календар, оскільки різні фази Місяця можуть впливати по-різному на розвиток рослин, пише Space Weather Live.

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Вдало підібраний час посіву може сприяти хорошим сходам та гарному врожаю. У липні будуть сприятливі дні для польових робіт, а також періоди, коли від посівів краще відмовитися.



У липні можна вдаватися до різних польових робіт / Фото Pexels

Згідно з місячним календарем на липень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 29 липня;

Спадний Місяць – 1 – 13 липня, 30 – 31 липня;

Новий Місяць – 14 липня;

Зростаючий Місяць – 15 – 28 липня.

Що і коли сіяти у липні?

1 – 13 липня, 30 – 31 липня (Спадний Місяць) – вдалий час для культур, що формують урожай під землею. Дачники можуть висівати кормові буряки, редьку, ріпу, а також культури для відновлення ґрунту. Період підходить для внесення добрив, боротьби з бур’янами й догляду за посівами.

14 липня (Молодик) – день, коли від посівних культур рекомендовано утриматися. Краще цей день використати для підготовки ґрунту, очищення поля, ремонту техніки й планування наступних етапів робіт.

15 – 28 липня (Зростаючий Місяць) – сприятливий період для культур, що утворюють урожай вже над поверхнею землі. Це може бути квасоля, пізній посів кукурудзи, кормовий гарбуз чи сидерати, коли поле звільниться після ранніх культур.

29 липня (Повня) – посіви й пересадку варто перенести на інший день. Натомість можна поливати рослини, збирати урожай та виконувати інші роботи з догляду за посівами.