Многие аграрии и огородники при планировании полевых работ обращают внимание на лунный календарь, поскольку различные фазы Луны могут по-разному влиять на развитие растений, пишет Space Weather Live.

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Удачно подобранное время посева может способствовать хорошему всхожести и хорошему урожаю. В июле будут благоприятные дни для полевых работ, а также периоды, когда от посева лучше отказаться.



В июле можно приступать к различным полевым работам / Фото Pexels

Согласно лунному календарю на июль 2026 года, фазы Луны распределяются следующим образом:

Полнолуние – 29 июля;

Убывающая Луна – 1–13 июля, 30–31 июля;

Новолуние – 14 июля;

Растущая Луна – 15–28 июля.

Что и когда сеять в июле?

1–13 июля, 30–31 июля (убывающая Луна) – благоприятное время для культур, формирующих урожай под землей. Дачники могут высевать кормовую свеклу, редьку, репу, а также культуры для восстановления почвы. Период подходит для внесения удобрений, борьбы с сорняками и ухода за посевами.

14 июля (Новолуние) – день, когда от посева культур рекомендуется воздержаться. Лучше использовать этот день для подготовки почвы, очистки поля, ремонта техники и планирования следующих этапов работ.

15–28 июля (растущая Луна) — благоприятный период для культур, которые формируют урожай уже над поверхностью земли. Это может быть фасоль, поздний посев кукурузы, кормовая тыква или сидераты, когда поле освободится после ранних культур.

29 июля (Полнолуние) – посев и пересадку следует перенести на другой день. Зато можно поливать растения, собирать урожай и выполнять другие работы по уходу за посевами.