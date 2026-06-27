Многие дачники при планировании работ ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь, пишет Space Weather Live. Различные фазы Луны могут влиять на рост растений, развитие корневой системы и эффективность ухода за посадками.
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Согласно лунному календарю на июль 2026 года, фазы Луны распределяются следующим образом:
- Полнолуние – 29 июля;
- Убывающая Луна – 1–13 июля, 30–31 июля;
- Новолуние – 14 июля;
- Растущая Луна – 15–28 июля.
Когда работать в саду и на огороде в июле?
1–13 июля – Убывающая ЛунаХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В этот период стоит заниматься работами, связанными с почвой и корневой системой растений. Время подходит для сбора раннего картофеля, лука и чеснока, прополки, рыхления, борьбы с сорняками.
Дачники также могут приступать к посадке кустарников и деревьев, пасынковать помидоры, обрабатывать сад от вредителей и болезней. В этот период можно высевать редис и другие культуры для осеннего урожая.
14 июля – Новолуние
В день новолуния лучше не проводить никаких посевов, пересадок, обрезок или других работ, которые могут травмировать растения. День подходит для уборки участка.
Посев и посадку в новолуние лучше не проводить / Фото Pexels
15 – 28 июля – растущая Луна
В этот период можно сеять зелень, салат, шпинат, укроп, петрушку, высаживать рассаду поздней капусты, многолетние цветы. Также стоит проводить полив и подкормку. Время благоприятно для пересадки декоративных растений.
29 июля – Полная луна
В полнолуние не рекомендуется проводить посадки и пересадки. День стоит посвятить сбору овощей, фруктов, ягод, лекарственных трав или семян. Также можно ухаживать за участком.
30–31 июля – Убывающая Луна
Конец месяца – благоприятный период для работ с почвой. Можно убирать грядки после сбора урожая, удалять сорняки, проводить санитарную обрезку и готовить участок к августовским посевам.