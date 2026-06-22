Чим обприскати помідори після дощу: дієвий спрей від фітофторозу

Помідори досить часто страждають від фітофторозу картоплі. Саме тому садівники почали використовувати натуральний спрей, який допомагає під час значної вологості в період сильних вітрів.

Якщо на листях помідорів з’являються коричневі плями, пагони сохнуть, а плоди починають гнити – це ознака фітофторозу, пише Wprost Dom.

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Найкращим рішенням є спрей на основі харчової соди. Він не вбереже від запущеної хвороби, але допоможе помідорам краще пережити вразливий період після дощу.

Чому фітофтороз такий шкідливий?

Фітофтороз вважається найсерйознішою хворобою томатів, які вирощуються на грядках. У вологу погоду він досить активно розвивається, а також в прохолодні чи помірно теплі ночі.

Перші симптоми з’являються на листі. Коричневі та сіро-зелені плями активно збільшуються, а далі хвороба вже поширюється на стебла й плоди, призводячи до загибелі рослин.



Фітофтороз вражає помідори / Фото Pexels

Як сода здатна вберегти від фітофторозу?

Сода не є фунгіцидом, але покращує умови поверхні листя. Бікарбонат натрію підвищує pH середовища, перешкоджаючи росту патогенних спор. А калієве мило, що входить до спрею, покращує прилипання засобу до листя.

Для приготування натурального спрею знадобиться:

1 літр води;

1 чайна ложка харчової соди;

1 чайна ложка ріпакової олії;

кілька крапель калієвого мила.

Усі інгредієнти треба добре перемішати й використовувати одразу на рослинах. Краще застосовувати без появи симптомів, враховуючи дощову погоду, всоку вологість та випадання роси, що тримається до пізнього ранку.

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Традиційно обприскування варто проводити рано вранці чи ввечері, ретельно обробляючи верхнє та нижнє листя. Якщо сезон дощів тривалий, то обробку краще повторювати кожних 7 днів.

Щоб не наражати томати на фітофтороз, садівники радять садити овочі з інтервалами, видаляти нижнє листя після контакту із землею й поливати рослини лише під корінь.

Також слід уникати зволоження листя й регулярно видаляти заражені частини, забезпечивши хорошу циркуляцію повітря.