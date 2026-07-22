Що знадобиться для відпочинкової зони на дачі: одна річ влітку стає найпопулярнішою

На дачі з літнім відпочинком асоціюється небагато речей настільки сильно, як гамак. Ця річ забезпечує комфорт, а легке погойдування під час відпочинку дозволяє швидше заснути на свіжому повітрі.

Щоб гамак приносив задоволення, його потрібно правильно закріпити, пише Country Living. Цей процес зовсім не складний. Важливо лише спочатку обрати тип гамака, а тоді знайти місце на дачі, куди його можна прикріпити.

Який тип гамака вибрати?

Насамперед треба визначитися з типом гамака. Серед найпоширеніших є два варіанти: модель з розпірними дугами, які утримують полотно розправленим, і класичний гамак, що кріпиться до опор.

Матеріали гамаків теж бувають різними – від бавовни й поліестеру до парусиної тканини. Синтетичні матеріали краще переносять вплив погоди, але залишати їх надворі цілий рік небажано. Постійний контакт з опадами та сонцем призведуть до скорочення терміну служби виробу.

Знайдіть місце для гамака

Правильно підібране місце – одна з головних умов комфортного використання. Відстань між двома точками кріплення має приблизно на 60 сантиметрів перевищувати довжину гамака, якщо вимірювати її між місцями підвішування. У більшості випадків це означає, що потрібно десь 4 – 5 метрів вільного простору.

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Які є способи встановлення гамака?

Підставка

Для гамаків є спеціальна підставка, яка дозволяє легко змінювати місце розташування гамака на подвір’ї чи терасі. Вона стане в пригоді у тому випадку, якщо поруч немає дерев.



Деякі гамаки мають спеціальні підставки / Фото Pexels

Між двома деревами

Для тих, хто планує підвісити гамак між деревами, краще використовувати спеціальні ремені, які не пошкодять кору. Один кінець ременя потрібно обгорнути навколо дерева, а тоді затягнути, закріпивши гамак за допомогою карабіна до однієї з петель.

Далі слід аналогічно встановити другий ремінь на іншому дереві. Цей спосіб не потребує складних вузлів.

На стовпах

Якщо ж дерев на ділянці немає, можна встановити окремі стовпи. Їх закріплюють у бетоні, попередньо правильно розрахувавши відстань між ними. Ями повинні бути досить глибокими, щоб чверть довжини кожного стовпа було під землею.

Якою повинна бути висота встановлення?

Після встановлення потрібно правильно відрегулювати висоту. Оптимально, якщо під час користування гамак розташований за пів метра від землі. У такому разі у нього буде зручніше сідати й легше з нього вставати.

Перед кожним використанням бажано оглядати всі кріплення, щоб переконатися в їхній надійності. Така проста перевірка допоможе уникнути проблем й дозволить спокійно насолодитися відпочинком.