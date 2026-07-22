Чтобы гамак доставлял удовольствие, его нужно правильно закрепить, пишет Country Living. Этот процесс совсем не сложный. Важно лишь сначала выбрать тип гамака, а затем найти место на даче, куда его можно прикрепить.

Какой тип гамака выбрать?

Прежде всего нужно определиться с типом гамака. Среди самых распространенных есть два варианта: модель с распорными дугами, которые удерживают полотно в расправленном состоянии, и классический гамак, который крепится к опорам.

Материалы гамаков тоже бывают разными – от хлопка и полиэстера до парусины. Синтетические материалы лучше переносят воздействие погоды, но оставлять их на улице круглый год нежелательно. Постоянный контакт с осадками и солнцем приведет к сокращению срока службы изделия.

Найдите место для гамака

Правильно подобранное место – одно из главных условий комфортного использования. Расстояние между двумя точками крепления должно примерно на 60 сантиметров превышать длину гамака, если измерять его между местами подвешивания. В большинстве случаев это означает, что потребуется около 4–5 метров свободного пространства.

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Какие есть способы установки гамака?

Подставка

Для гамаков существует специальная подставка, которая позволяет легко менять местоположение гамака во дворе или на террасе. Она пригодится в том случае, если рядом нет деревьев.



Некоторые гамаки имеют специальные подставки / Фото Pexels

Между двумя деревьями

Для тех, кто планирует подвесить гамак между деревьями, лучше использовать специальные ремни, которые не повредят кору. Один конец ремня нужно обернуть вокруг дерева, а затем затянуть, закрепив гамак с помощью карабина за одну из петель.

Далее следует аналогичным образом установить второй ремень на другом дереве. Этот способ не требует сложных узлов.

На столбах

Если же деревьев на участке нет, можно установить отдельные столбы. Их закрепляют в бетоне, предварительно правильно рассчитав расстояние между ними. Ямы должны быть достаточно глубокими, чтобы четверть длины каждого столба находилась под землей.

Какой должна быть высота установки?

После установки необходимо правильно отрегулировать высоту. Оптимально, если во время использования гамак находится на расстоянии полметра от земли. В таком случае в него будет удобнее садиться и легче вставать.

Перед каждым использованием желательно осматривать все крепления, чтобы убедиться в их надежности. Такая простая проверка поможет избежать проблем и позволит спокойно насладиться отдыхом.