В лоток чи в барабан: ось куди насправді потрібно лити гель для прання

Попри те, що прати білизну доводиться дуже часто, далеко не всі люди насправді знають, куди потрібно заливати гель для прання. А це має дуже велике значення.

Більшість людей звикли, що і гель для прання, і кондиціонер потрібно заливати винятково у спеціальний відсік у пральній машині, і нікуди більше. Але виявляється, це не завжди так – є випадки, коли рідину краще лити одразу в барабан, пише The Spruce.

Куди заливати гель для прання?

У багатьох сучасних пральних машинах є спеціальні відсіки не тільки для порошку, але й для гелю та кондиціонера. Зазвичай вони розташовані у лівому верхньому куті машини. Після відкриття можна побачити, що лоток розділений на три секції.

Але для того, аби білизна справді була чистою після прання, слід розібратися, як працюють перший і другий відсіки машини.

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Перший відсік зазвичай позначають римською цифрою I або ж літерою А. Його потрібно заповнювати тільки у випадку, якщо ви хочете ввімкнути режим з попереднім замочуванням. А ось другий відсік, основний, призначений для засобу для прання.

Третій відсік зазвичай позначають квіточкою чи сніжинкою – туди заливають кондиціонер-ополіскувач.

В основний відсік можна засипати не лише порошок, але й лити рідкий засіб для прання. Але в деяких випадках взагалі не потрібно лити гель у відсік: деякі засоби для прання містяться у спеціальних дозувальних контейнерах, і такий контейнер потрібно просто помістити у барабан з одягом.

Те саме стосується і капсул для прання: рідкий засіб розташований у спеціальній оболонці, і її не потрібно проколювати чи видаляти. Капсули просто дістають з коробки та кладуть у барабан з брудним одягом.