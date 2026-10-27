В лоток или в барабан: вот куда на самом деле нужно наливать гель для стирки

Большинство людей привыкли, что стиральный гель и кондиционер нужно заливать исключительно в специальный отсек стиральной машины, и никуда больше. Но оказывается, это не всегда так – бывают случаи, когда жидкость лучше заливать прямо в барабан, пишет The Spruce.

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Куда заливать гель для стирки?

Во многих современных стиральных машинах есть специальные отсеки не только для порошка, но и для геля и кондиционера. Обычно они расположены в левом верхнем углу машины. Открыв крышку, можно увидеть, что лоток разделен на три секции.

Но для того, чтобы белье действительно было чистым после стирки, следует разобраться, как работают первый и второй отсеки машины.

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Первый отсек обычно обозначают римской цифрой I или буквой А. Его нужно заполнять только в том случае, если вы хотите включить режим с предварительным замачиванием. А вот второй отсек, основной, предназначен для стирального средства.

Третий отсек обычно обозначают цветочком или снежинкой – туда заливают кондиционер-ополаскиватель.

В основной отсек можно засыпать не только порошок, но и наливать жидкое средство для стирки. Но в некоторых случаях вообще не нужно заливать гель в отсек: некоторые средства для стирки находятся в специальных дозирующих контейнерах, и их нужно просто поместить в барабан с одеждой.

То же самое касается и капсул для стирки: жидкое средство находится в специальной оболочке, и ее не нужно прокалывать или удалять. Капсулы просто достают из коробки и кладут в барабан с грязной одеждой.